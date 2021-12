Tami Roman n’a pas eu le tour le plus facile de The Real World Homecoming: Los Angeles. L’ancienne star de Basketball Wives a retrouvé ses co-stars de MTV pour une expérience spéciale visant à réunir les sept étrangers après près de trois décennies pour ressasser un drame et faire la paix avec de vieilles blessures. Mais elle a peut-être mordu plus qu’elle ne peut mâcher. Dans l’épisode le plus récent, Roman a été mis dans une situation inconfortable alors qu’il discutait des relations raciales lorsque le mot N a été prononcé par une co-star. Les choses allaient de mal en pis alors que Roman faisait de son mieux pour expliquer pourquoi aucune personne qui n’est pas noire ne devrait jamais dire le mot.

La conversation était centrée sur le mouvement Black Lives Matter et sur la question de savoir si tout le monde en faisait assez pour mettre fin à la brutalité policière – ou au moins dénoncerait-il et d’autres formes de racisme. Jon Brennan est intervenu pour donner son avis, en disant : » OK, j’habite dans le sud, vous tous. J’habite en Alabama. Savez-vous qui est dans ma maison en ce moment ? et je suis une figure paternelle. »

Roman grimaça et dit à Brennan qu’il n’était pas préférable qu’il utilise le terme « de couleur noire ». Mais Brennan a riposté en disant: « Eh bien, ça ne les dérange pas. Ils s’appellent des mots que je ne répéterai pas. »

Glen Naessens a déclaré qu’il ne voyait pas la couleur, ce qui a encore plus irrité Roman. « Je ne peux pas passer ma vie à essayer d’éduquer les gens sur l’humanité », a-t-elle déclaré dans son confessionnal. « Pourquoi devons-nous vous informer sur quelque chose que vous devriez déjà savoir. Et si vous parlez à une personne noire d’un sort qui les affecte, vous voudrez peut-être écouter. »

Roman dit alors à Nassens: « Vous savez que vous devez voir de la couleur, alors vous comprenez ce que je traverse en Amérique. » Alors il essaie d’expliquer en partageant une histoire (et ça ne se passe pas bien). « La première fois que j’ai vraiment ressenti ce qui vous passionne, c’était quand j’étais avec mon ami John, et je suis allé dans une pizzeria, n’est-ce pas ? Et ils l’ont appelé un ****.

Roman eut l’air choqué et lui dit : « Tu ne dis pas ça », lui dit-elle. Une dispute s’ensuit. « Je dis que vous pouvez dire qu’il s’appelait le mot N », a-t-elle expliqué. Ajoutant: « Vous ne comprenez pas que le mot ne devrait pas sortir de votre bouche blanche **. »

Les tensions sont vives dans la maison des retrouvailles depuis le premier jour de l’arrivée des acteurs. Roman et Edwards ont eu un échange émotionnel sur leur interaction passée lorsqu’il a exposé de manière ludique un Roman nu sous les couvertures de sa chambre. Des allégations de viol et d’exploitation sexuelle ont été lancées et il a été invité à quitter la maison. Sa comédie naissante et sa carrière d’acteur ont souffert à long terme.