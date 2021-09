Le casting de SATC dit au revoir avec des messages émotionnels de Willie Garson

in

Mario Cantone, acteur qui incarne le couple Stanford sur SATC

«Je n’aurais pas pu avoir un partenaire de télévision plus brillant. Je suis dévasté et accablé de tristesse. Retiré de nous tous très bientôt. Tu étais un cadeau des dieux, doux Willie. Repose-toi je t’aime”.

Cynthia Nixon mieux connue sous le nom de Miranda Hobbes dans la série

« Si profondément, profondément attristés, nous avons perdu @ Willie.Garson. Nous l’aimons tous et adorons travailler avec lui. C’était infiniment drôle à l’écran et dans la vraie vie. C’était une source de lumière, d’amitié et de tradition du show-business. Il a toujours été un professionnel accompli. Mes pensées vont à son fils, @Nathen_Garson.

Nathen, j’espère que tu sais combien je t’aimais et combien j’étais fier d’être ton père.”