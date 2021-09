Le casting de Shang-Chi appelle leurs chansons de karaoké incontournables, et elles sont géniales

Le dernier film de Marvel Studios, Shang-Chi et la légende des dix anneaux a tout pour plaire. Il y a une action intense, des visuels éblouissants, de gros rires et un cœur sincère. Il y a aussi du chant dans le film, alors que le héros titulaire et sa meilleure amie, Katy, profitent de leur juste part de karaoké. Donc, sur cette note, qu’est-ce que les acteurs aiment chanter lorsqu’ils se produisent lors de leurs propres soirées karaoké? Eh bien, ils ont récemment partagé leurs chansons préférées avec nous, et ils sont géniaux.