L’amour de Sons of Anarchy est plus fort que jamais, et le casting se réunit pour célébrer ce fandom. Quatre des membres de la distribution de la série dramatique FX se sont récemment réunis au Comic-Con Liverpool. La star Kim Coates, qui a joué Tig Traeger sur SoA, a partagé un instantané de la rencontre, qui comprenait également Ron Perlman, Tommy Flanagan et Mark Boone Junior.

Perlman a également partagé la photo sur son Instagram, la sous-titrant : « Les quatre fabuleux de retour à Liverpool, là où tout a commencé. » En voyant l’image, l’ancienne co-star des équipages, Kenny Johnson, est intervenue en écrivant : « Je suis tellement déçu que je n’ai pas pu venir à F avec tout le monde. Le meilleur mec qui m’a toujours soutenu. Même Kim. »

Les garçons du groupe sont de retour… la maison des Beatles… quatre motards heureux juste ici… profitez de votre samedi. Eve jette un coup d’œil… parce que nous allons ..

Tig xo. pic.twitter.com/FZ5hHwYYxs – Kim Coates (@KimFCoates) 13 novembre 2021

Cette réunion intervient quelques semaines seulement avant ce qui sera le septième anniversaire de la finale de l’émission. Le 9 décembre 2014, Sons of Anarchy a diffusé son dernier épisode, « Papa’s Goods », que le créateur Kurt Sutter a écrit et réalisé. L’épisode a clôturé la saga de Jax Teller (Charlie Hunnam), tout en préparant SAMCRO pour l’avenir.

Sons of Anarchy est actuellement en streaming sur Hulu. La série dérivée de l’émission, Mayans MC, est diffusée sur FX, avec des épisodes antérieurs disponibles sur Hulu.