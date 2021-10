. Le casting de Star Trek : Enterprise

« Star Trek: Enterprise », le dernier volet de la série classique « Star Trek » célèbre son 20e anniversaire en 2021. Le premier épisode, « Broken Bow » a été créé le 26 septembre 2021. L’épisode mettait en vedette le capitaine Jonathan Archer (Scott Bakula) , le commandant adjoint T’Pol (Jolene Blalock), l’ingénieur en chef Charles « Trip » Tucker (Connor Trineer), le chef de la sécurité Malcolm Reed (Dominic Keating), le docteur Phlox (John Billingsley), le spécialiste des communications Hoshi Sato (Linda Park) et Enseigne Travis Mayweather (Anthony Montgomery).

L’émission s’est terminée quatre ans plus tard, lorsque le réseau l’a brutalement annulée. Depuis lors, les acteurs qui ont joué l’équipage de l’Enterprise NX-01 ont été occupés par d’autres projets et ont continué à être présents au Trekverse à travers des conventions.

Ici, nous comparons comment ils étaient pendant la première saison et comment ils sont maintenant :

Scott Bakula

Depuis la fin de « Enterprise », Bakula a été incroyablement occupé par le travail sur grand et petit écran. Il a fait des apparitions importantes dans « Desperate Housewives », « Searching » et « NCIS ». En 2017, elle a décroché un rôle principal dans « NCIS: New Orleans », qui s’est terminé cette année.

Maintenant que ce travail est terminé, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Bakula allait revenir dans le Trekverse. Ces rumeurs n’ont pas encore été confirmées.

Jolene Blalock

Le sous-commandant T’Pol était le premier grand rôle télévisé de Blalock. Avant cela, son travail était principalement le mannequinat.

Après la fin de « Enterprise », Blalock a continué à jouer; Il a décroché plusieurs rôles dans des films indépendants et quelques seconds rôles dans des séries télévisées telles que « Stargate SG-1 », « CSI: Miami » et « House ».

Cependant, après « Enterprise », sa carrière d’acteur était en déclin. Blalock n’a pas joué dans des films ou à la télévision depuis 2017.

Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles il reviendrait sur le Trekverse. Pour le moment, cependant, il ne s’agit que de spéculations.

Connor Trineer

Comme Bakula, Trinneer s’est occupé depuis que « Enterprise » a cessé d’être diffusé. Il a également travaillé à la télévision et au cinéma.

Trinneer a décroché quelques rôles récurrents dans des émissions populaires telles que « Stargate: Atlantis », « Stargate Origins » et « The Night of Atonement ». Il est récemment apparu dans « 9-1-1 » et devrait faire partie du film « The Baby Pact ».

Dominique Keating

Après la fin de « Enterprise », Keating a continué à travailler principalement à la télévision. Il a fait de petites apparitions dans des émissions comme « Heroes », « Prison Break » et « CSI: New York ». Il a également joué dans des films tels que « Beowulf » et « The Guest »

Keating s’est également aventuré dans le monde de la voix pour donner vie à des personnages de plusieurs jeux vidéo tels que « Dragon Age: Origins », « Diablo III » et « World of Warcraft ».

John Billingsley

De tous les acteurs « Enterprise », Billingsley a été le plus occupé depuis la fin de la série. Il a décroché des rôles dans des dizaines d’émissions de télévision populaires, dont beaucoup sont devenues de grands rôles récurrents.

Billingsley a joué Mike Spencer dans « True Blood » et le Dr Shenendoah Cassidy dans « Intelligence ». Il a également fait des apparitions récurrentes dans « Prison Break », « 24 », « Grey’s Anatomy », « Masters of Sex », « Stitchers » et sur presque toutes les versions de NCIS.

Billingsley travaille actuellement sur des projets télévisés et un film.

Parc Linda

Depuis qu’ils ont annulé « Enterprise », Park a réussi à décrocher des rôles récurrents à la télévision. Bien qu’il n’ait pas travaillé sur autant d’émissions que ses anciens camarades de casting, il a consacré son temps à des rôles plus importants dans les émissions auxquelles il a participé.

Park a joué Sally Lance dans « Raines », Denise Kwon dans « Women’s Murder Club » et Maggie Cheon dans « Crash ». Il a également remporté un incroyable rôle récurrent dans « Bosch » dans le rôle de Jun Park.

Il enregistre actuellement le pilote d’une nouvelle émission intitulée « Dangerous Mothers ».

Antoine Montgomery

Après « Enterprise », la carrière d’acteur de Montgomery s’est réduite. Il a continué à travailler à la télévision et a décroché des apparitions dans des émissions telles que « House », « NCIS » et « Grey’s Anatomy ». Il a également joué dans certains films.

En 2011, Montgomery a décroché l’incroyable rôle du Dr Andre Maddox dans le feuilleton « General Hospital ». Après la fin de ce rôle, il a décroché un rôle récurrent dans « Family Business ».

De nombreux acteurs de « Enterprise », en particulier Trinneer et Keating, assistent régulièrement aux conventions de Trek et à d’autres événements liés à la série.

