Le casting de stars de Hot White Heist raconte la plus grande histoire de braquage queer jamais racontée

La simple question au cœur de Hot White Heist, un nouveau podcast scénarisé, est la suivante : jusqu’où iriez-vous pour changer le monde ? De plus, et si cela impliquait le sperme de Ronald Reagan ? J’ai souvent pensé au premier et je n’ai jamais vraiment réfléchi au second, mais grâce au créateur et écrivain Adam Goldman, je ne peux malheureusement plus démêler les deux.

Le podcast aéré de six épisodes de Goldman élève les enjeux de l’expression «être gay, commettre des crimes» et du genre braquage vers de nouveaux sommets en mettant son protagoniste Jude (Bowen Yang) dans une situation particulière. Jude, qui s’appelle Judy, est un lecteur de cartes de tarot légèrement en difficulté (bien qu’il ne l’admette pas) qui arrive à peine à joindre les deux bouts à New York lorsqu’il se voit confier une tâche apparemment impossible qui s’accompagne d’un énorme gain : voler très surveillé échantillons de sperme congelé de certains des hommes les plus prolifiques de l’histoire américaine.

Hot White Heist vous demande si vous risqueriez tout pour un seul coup, au propre comme au figuré, d’une richesse astronomique qui change le monde.

Le MacGuffin sacré au centre de la série est, sans aucun doute, conçu pour déclencher des rires et des jeux de mots clignotants et provoquant des gémissements. Mais, heureusement, Hot White Heist ne compte pas trop sur la blague.

C’est en grande partie dû à la profondeur et à la richesse de l’histoire plus large du podcast. Goldman et sa brillante distribution, qui comprend Yang, Tony Kushner, Cynthia Nixon, Abbi Jacobson, Margaret Cho, MJ Rodriguez et Bianca Del Rio, entre autres – Goldman a réuni les interprètes des Avengers of LGBTQ – racontent une histoire qui concerne autant la famille et les liens que les personnes LGBTQ créent en ce qui concerne le frisson des braquages.

Afin de mener à bien sa quête de vol de sperme, Judy va devoir trouver des personnes. Ils doivent être qualifiés, et ils doivent être dignes de confiance. Après tout, vous ne pouvez pas simplement avoir une attitude de laisser-faire quand il s’agit de voler du sperme américain très convoité. Dans le cas de Judy, les personnes en qui il a le plus confiance dans ce casse et dans sa vie font partie de la famille queer qu’il a construite.

Au fur et à mesure que Hot White Heist continue, la punchline incitant à rire de ce que sont Judy et sa cohorte fond, et le podcast devient finalement sur les gens, les homosexuels en particulier, et leur pouvoir de faire l’impossible.

Le podcast embrasse la phrase anarchiste queer «être gay, commettre des crimes» non seulement comme un défi mais comme un fantasme de pouvoir. L’histoire est centrée sur Judy, qui vit au jour le jour. Il gagne juste assez d’argent en faisant des lectures de tarot et en éloignant les touristes involontaires de leur argent. Mais il semble sûrement qu’il ne réalise pas son potentiel. C’est-à-dire jusqu’à ce que sa tante séparée, Kate (Nixon), revienne dans sa vie avec une proposition.

Kate, à n’importe qui qui n’est pas Kate, fait peut-être partie d’une secte un peu folle qui cherche à étendre son pouvoir en se procurant une île privée appelée New Lesbos. Kate, pour Kate, fait partie d’un mouvement isolationniste lesbien qui s’est vu offrir l’opportunité d’une vie de créer une utopie.

Le kilométrage peut varier selon le sens que fait Kate.

Il s’avère que son culte – hum, groupe isolationniste – a attiré l’attention de certains Russes qui offrent des sommes folles, de l’argent qui pourrait acheter une île privée et plus encore, en échange d’échantillons de sperme. Les échantillons, comme Kate l’explique consciencieusement à Judy, se trouvent dans une banque de sperme ultra-sécurisée gérée par le gouvernement, appelée United States Seed Registry (URSS), dont les installations sont situées dans le sous-sol du Seattle Space Needle.

Pour une raison quelconque, Kate est convaincue que son neveu, lecteur de cartes de tarot, est la personne idéale pour le poste (bien que cette croyance puisse être enracinée dans le manque de relations humaines de Kate, car l’isolationnisme lesbien a peut-être trop bien fonctionné).

Le doublage de Cynthia Nixon, associé à une partition évoquant Les Indestructibles, est une excellente introduction au gambit. Il y a quelque chose de fringant et de passionnant dans la façon dont le script de Goldman sort de sa langue. Je n’ai jamais vraiment pensé à la voix de Nixon, mais je sais maintenant qu’elle a le don de décrire des plans gouvernementaux hautement classifiés avec une clarté stoïque.

Yang est également excellent dans le rôle de Judy, dont le sens de la famille est ce qui le pousse à accepter le travail.

Kate était la première personne LGBTQ que Judy a connue, et même si elle est sortie de sa vie pour rejoindre une autre famille – sa secte – sa croyance en lui et la relation qu’ils ont construite lui donnent envie de faire cette chose impossible pour elle. C’est un lien tacite que vous n’avez pas besoin d’être homosexuel pour comprendre, mais qui est amplifié et touche près de chez vous si vous l’êtes.

Et Kate n’est pas la seule personne avec qui Judy a ce genre de lien.

Pour réussir le casse, Judy commence à rassembler un groupe hétéroclite de vieux amis, d’anciennes aventures et un parfait inconnu avec qui il n’a qu’un seul trait en commun : ils sont tous les deux homosexuels. Le résultat est une série de moments comme le recrutement par Judy de Toby (Del Rio) – une drag queen et un maître du déguisement – ​​qui nous révèlent non seulement qui est Toby, mais quel type de relation les deux ont et à quel point elle est profonde.

Ce que je préfère à propos de Hot White Heist n’est pas son esprit hilarant ou son principe campy, mais la façon dont il explique les amitiés queer à travers son allégorie plus grande que nature.

Le monde, même s’il s’améliore, peut toujours être très hostile aux personnes LGBTQ ; Parfois, seuls les autres LGBTQ peuvent pleinement comprendre à quoi ressemble cette solitude. C’est presque comme une langue que nous seuls connaissons. Trouver votre tribu, votre peuple, vos amis sont essentiels pour survivre.

À sa manière, Hot White Heist propose que tous les films et histoires de casse soient, à la base, des histoires queer. Pensez-y : vous avez une personne qui a été chargée d’une mission impossible. Cette personne doit constituer une équipe d’individus qui peuvent être absolument différents d’eux mais qui se réuniront sous la même cause ; chaque membre de l’équipe a ses propres compétences qu’il a passé sa vie à affûter ; et ce glorieux gang criminel est plus grand que la somme de ses parties. Aucune de ces personnes n’aurait jamais pu remplir la mission seule.

Ergo, les histoires de braquage sont, à la base, très gaies. Et comme le postule Hot White Heist, si vous et vos amis avez survécu à tout ce que ce monde vous a lancé, se procurer le sperme congelé de Ronald Reagan n’est rien.

Les six épisodes de Hot White Heist sont diffusés sur Audible.

Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez le Une bonne chose les archives.