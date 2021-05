Le casting de ‘Ted Lasso’ interviewé en personnage avec un journaliste qui ne les a pas reconnus ⋆ .

Le casting de Ted Lasso est actuellement au Royaume-Uni pour le tournage de la deuxième saison de la belle et brillante série. Et il semble que certains des membres de la distribution traînent en dehors des heures de travail, car un certain nombre d’entre eux ont récemment assisté à un match de football ensemble – amitié et recherche!

Les hommes, qui jouent tous des joueurs de football dans l’émission, ont été invités à une interview après le match. Sauf qu’ils n’ont pas été interviewés en tant que stars d’une grande émission de télévision à succès. C’était juste une de ces interviews «obtenons les réactions aléatoires des fans au jeu». Le journaliste Chris Skudder n’avait aucune idée de qui ils étaient.

Cela n’a pas empêché les gars d’interviewer en personnage, cependant. Toheeb Jimoh (dans le personnage du défenseur de l’AFC Richmond Sam Obisanya) présente Skudder à son coéquipier Dani Rojas (alias l’acteur Cristo Fernández), en disant au journaliste de «se souvenir de lui» parce qu’il est un si bon joueur de football. Tellement bon, il a même sa propre chanson, qu’ils se mettent ensuite à crier.

Hé, ils n’écrivent pas de chansons sur vous si vous n’êtes pas réel … demandez simplement «867-5309 / Jenny» https://t.co/29Ra0pOnsr – Ted Lasso (@TedLasso) 18 mai 2021

J’essaie de comprendre pourquoi j’aime ça autant que moi, parce que c’est beaucoup. C’est amusant, bien sûr, mais je pense que la vraie joie est de voir ces hommes se soutenir et se battre dans la vie comme leurs personnages le font à l’écran.

Vous pouvez regarder l’interview complète ci-dessus.

Un nouveau spectacle animé Superman est en route! Mes aventures avec Superman se concentreront sur un jeune Clark Kent et Lois Lane, deux 20 ans qui essaient de le réaliser à Metropolis. Jack Quaid (The Boys) et Alice Lee (Zoey’s Extraordinary Playlist) seront les vedettes. (via Polygon) Et pendant que nous sommes sur le sujet, nous obtenons également un nouveau spectacle animé de Batman sous la forme de Batman: Caped Crusader. (via Deadline) «Un robot vole les vêtements de Tom Hiddleston dans le nouveau spot télévisé de Loki» et nous n’avons ni questions ni notes. (via Coming Soon) Choisissez votre combattant:

Emma Stone à la première de Cruella (2021) et Glenn Close à la première de 101 Dalmatians (1996) pic.twitter.com/og3RQe1xFO – Erik Anderson (@awards_watch) 19 mai 2021

La bande-annonce du biopic d’Aretha Franklin Respect est là! (via The Playlist) Comment les films hollywoodiens continuent de perpétuer des stéréotypes asiatiques néfastes. (via HuffPost) L’organisation Trump fait l’objet d’une enquête «à titre criminel», dites-vous? J’écoute… (via CBS News)

Qu’avez-vous tous vu là-bas aujourd’hui?

(image: capture d'écran)

