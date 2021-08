Presque personne n’aurait pu imaginer que Neymar, Kylian Mbappe et Lionel Messi soient dans le même trio de tête. Mais le Paris Saint-Germain y est parvenu – et il se vante désormais sans doute de la meilleure équipe du monde en termes de talent. L’arrivée de Messi au PSG est sur le point d’être annoncée […] More