Le casting de This Is Us devient compétitif sur Celeb Game Face

Sortir avec un bang.

Le tout nouvel épisode de Celebrity Game Face de ce soir est spécial, et pas seulement parce qu’il sert également de finale de la saison deux. De plus, l’hôte Kevin Hart a recruté non pas une, ni deux, mais trois stars de This Is Us pour s’affronter, le tout dans l’espoir de gagner de l’argent pour l’association caritative de leur choix.

Oh, et le trophée Hart of a Champion.

Dans ce clip en avant-première, les équipes—Chrissy Metz et Bradley Collins, Susan Kelechi Watson et Les bosquets de Napiera et Chris Sullivan et Rachel Sullivan– Se battent pour des points très importants du dernier tour lors du défi de la chasse au trésor.

Pour commencer, ils doivent trouver chez eux un objet qui correspond à l’énigme suivante : « Manger à l’extérieur vieillit très vite. Utilise-moi quand tu seras enfin à la maison. les recettes. »

« Tupperware » est la première supposition de Chris, et celle de Chrissy n’est pas tellement meilleure : « Est-ce un pot ? »