Le casting de « This Is Us » révèle s’ils seraient ouverts à un film après la dernière saison

This Is Us touche peut-être à sa fin, mais cela ne signifie pas nécessairement que le casting du drame à succès NBC est prêt à faire ses adieux à leurs personnages pour de bon. Avec la sixième et dernière saison prévue pour une première le mardi 4 janvier, marquant le début de la fin de l’émission primée, la série met en vedette Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Chris Sullivan et Justin Hartley a partagé qu’ils seraient all-in pour un film This Is Us.

Le casting a évoqué la possibilité de poursuivre l’histoire de la série à travers un film lors d’une récente rencontre avec E! Des nouvelles. Partageant leur tristesse à la fin de la série, Moore admettant qu’elle « va être une épave totale », la plupart des stars de la série ont déclaré qu’elles étaient ouvertes à l’idée d’un film post-série, Sullivan partageant qu’il « serait à bord. » L’acteur a ajouté qu’il était « toujours à bord pour la famille This Is Us. Je ne sais pas si cela va arriver, mais cela semble être une excellente idée », plaisantant que les acteurs et les fans devraient commencer ce hashtag. » Brown était tout aussi excité à l’idée, disant au média qu’un film est quelque chose qu’il « pourrait certainement les voir en faire la promotion. Comme, nous avons vu les joints Sex and the City, il y a un joint Entourage, s’ils peuvent le faire, pourquoi diable pas? » Moore a même révélé qu’elle et ses co-stars ont récemment plaisanté sur une potentielle réunion This Is Us vers le bas la ligne, quelque chose qu’elle a dit qu’elle serait « jeu à faire ».

« Nous riions l’autre jour avec certains acteurs, comme toutes ces émissions qui sont en train d’être redémarrées, ne viennent-elles pas de se terminer il y a cinq, six, sept ans ? Allons-nous faire This Is Us le redémarrage dans six ans? » dit l’actrice. « Je serais prêt à faire tout ce qui me réunirait avec tout le monde ici. »

Bien qu’il n’y ait eu aucune nouvelle d’un possible film This Is Us, Vintimille a averti que si l’un devait se concrétiser, les fans ne devraient probablement pas s’attendre à voir son personnage Jack faire une apparition. Vintimille a admis qu’il n’était pas sûr qu’un film potentiel impliquerait Jack, l’acteur soulignant que « au moment où ils arrivent habituellement au cinéma, vous savez, des années se sont écoulées. Je ne sais pas si les intrigues de Jack tiendront ou porteront à travers. Vous pouvez absolument raconter une histoire Kevin-Randall-Kate. Vous pouvez absolument raconter des choses d’aujourd’hui. «

Présenté à l’origine en septembre 2016 et suivant la vie et les familles de deux parents et de leurs trois enfants dans le passé et le présent, C’est nous a été une série préférée des fans et une vedette pour NBC. En mai de cette année, il a été annoncé que la série se terminerait après sa sixième saison, avec le créateur Dan Fogelman partageant, « celui qui a dit le premier avec désinvolture » Toutes les bonnes choses doivent avoir une fin « n’a jamais eu à mettre fin à leur chose préférée. » This Is Us Season 6, la dernière saison, sera diffusée le mardi 4 janvier à 21 h HE sur NBC.