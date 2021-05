Le casting de Thor: Love and Thunder continue de traîner avec des A-Listers, commençant à diffuser des théories de fans

Sacha Baron Cohen de Borat et Isla Fisher, sa femme et son collègue acteur, ont récemment dîné en Australie avec Christian Bale, Russell Crowe et Rita Ora, qui aurait été lié de manière romantique avec l’écrivain / réalisateur Taika Waititi. L’un d’eux ou les deux pourraient-ils être prêts pour un rôle dans Thor: Love and Thunder? Ce n’est certainement pas impossible compte tenu de toute la puissance des étoiles dans le film, mais se frotter les coudes à une table ne signifie pas toujours des affaires.