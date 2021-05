Le casting des champions nationaux ajoute Kristin Chenoweth, Lil Rel Howery et plus ⋆ .

Le président de STXfilms Motion Picture Group, Adam Fogelson, a annoncé que le drame sportif d’ErosSTX Champions nationaux a ajouté trois interprètes à sa distribution.

Les nouveautés du film sont Kristin Chenoweth (Holidate, Pousser les marguerites), Jeffrey Donovan (Colère de l’homme), et Lil Rel Howery (Paternité, Guy gratuit). Le trio de co-stars rejoint le Champions nationaux casting qui comprend déjà Stephan James, JK Simmons, Uzo Aduba et Alexander Ludwig. Andrew Bachelor, David Koechner, Tim Blake Nelson et Timothy Olyphant sont également attachés au film.

Chenoweth jouera Bailey Lazor, qui est l’épouse de JK. L’entraîneur de Simmons Lazor. Plus qu’une simple épouse, Bailey aurait «l’érudition et le goût d’un Upper East Sider». Pendant ce temps, Donovan joue un dirigeant nommé Mike Titus qui convoque une réunion de la NCAA après qu’un quart-arrière vedette commence à boycotter le grand match. Enfin, Howery devrait jouer le coordinateur défensif de l’équipe nommé Coach Dunn.

“Cette distribution de certains des acteurs vétérans les plus respectés et des étoiles montantes est vraiment remarquable”, a déclaré Fogelson de la Champions nationaux jeter. «Nous sommes ravis que chacun ait répondu à cette histoire comme il l’a fait et nous espérons Champions nationaux suscitera un dialogue sur l’athlétisme collégial.

Réalisé par Ric Roman Waugh et écrit par Adam Mervis, basé sur sa pièce, le film sera produit par Basil Iwanyk et Brendon Boyea de Thunder Road et Greg Economou de game1. Jonathan Fuhrman de Thunder Road, Matthew Helderman et Luke Taylor de Bondit Media Capital, Christian Mercuri de The Capstone Group, Michael Smith et Adam Mervis sont les producteurs exécutifs.

Le film tourne autour d’un quart-arrière vedette (joué par James) qui déclenche la grève d’un joueur trois jours seulement avant le plus grand match de l’année de football universitaire afin de se battre pour une rémunération équitable et le respect. Le tournage du film commencera ce mois-ci à la Nouvelle-Orléans. Le film est entièrement financé par BondIt Media Capital et The Capstone Group. CAA Media Finance Group et Range Media Partners ont négocié l’accord.