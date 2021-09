Le casting des garçons annonce que le tournage de la troisième saison est terminé – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Les acteurs Jake Quaid et Jensen Ackles, respectivement Hughie et Soldier Boy dans The Boys, ont annoncé avoir terminé le tournage de la troisième saison de la série Amazon Prime.

Quaid et Ackles ont annoncé la nouvelle via leurs comptes Instagram en partageant leur expérience de tournage de la troisième partie de la série à succès “super-héros”.

Quaid a également dédié un message spécial à tous ceux qui faisaient partie de la production remerciant et annonçant que les fans “ne sont pas prêts pour cette nouvelle saison”.

Jusqu’à présent, il n’y a pas de date de sortie dans le catalogue Amazon Prime Video, mais il y a quelques jours, les détails du nouveau lot d’épisodes ont été publiés via un journal télévisé de The Boys.

Source : Cependant