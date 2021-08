Le casting des Goonies : ce que les acteurs font maintenant, y compris Sean Astin

Joe Pantoliano (Francis Fratelli)

Jouant le rôle de Francis Fratelli, l’autre fils de Mama Fratelli, Joe Pantoliano a fourni un tour de soutien notable dans Les Goonies. Acteur de premier plan avec plus de 100 crédits sur son CV, les crédits de films les plus célèbres de Pantoliano incluent The Matrix, Memento, La Bamba, Bound, The Fugitive, Risky Business et les films Bad Boys. De plus, il a fourni des tours de soutien dans Daredevil, The Adventures of Pluto Nash, Ready to Rumble, US Marshals, Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief, Black and White, Baby’s Day Out, Midnight Run, Running Scared et Empire of the Soleil.

De plus, à la télévision, Joe Pantoliano a remporté un Emmy pour son interprétation de Ralphie Cifaretto dans The Sopranos de HBO. Il peut également être vu dans Hill Street Blues, MAS * H, The Fanelli Boys, NYPD Blue, EZ Streets, The Handler, How to Make it in America et Sense8. L’acteur a également écrit deux livres, dont Asylum en 2013, et a fondé l’association à but non lucratif No Kidding, Me Too! Plus récemment, Pantoliano a joué dans MacGyver. Ensuite, il sera vu dans Short Straw, Spring Break ’83, Hide and Seek, et le court métrage, Man of War.