Le casting du Breakfast Club: ce que les acteurs font maintenant

Judd Nelson (John Bender)

Connu sous le nom de “The Criminal” dans The Breakfast Club, je pense que nous sommes tous tombés amoureux à un moment donné du légendaire bad boy de ce film, John Bender. Judd Nelson a joué Bender dans le film, et depuis lors, a été très actif au cinéma et à la télévision.

Après son passage au Breakfast Club, il a joué dans plusieurs films, tels que le drame du passage à l’âge adulte, St. Elmo’s Fire, Relentless, Conflict of Interest, Le jour où la terre s’est arrêtée et le téléfilm Billionaire. Boys Club, aux côtés de plusieurs autres fonctionnalités. En termes de télévision, il a fait plusieurs apparitions dans des émissions télévisées de grande envergure, comme un rôle principal dans la sitcom, Suddenly Susan. Il a également eu plusieurs rôles d’invité dans des séries comme Psych, CSI: NY, Family Guy et plus, et a également eu un rôle récurrent dans le drame Empire.

Bientôt, Nelson sera dans un nouveau film, intitulé South of Hope, et une nouvelle émission télévisée intitulée In-Security, il semble donc qu’il ne faudra pas longtemps avant de le revoir bientôt sur grand et petit écran. .