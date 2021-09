Le casting du compteur de cartes: où vous avez déjà vu les acteurs, y compris Oscar Isaac

Oscar Isaac (William Tell)

En tête du peloton dans The Card Counter se trouve Oscar Isaac, qui dépeint le soldat devenu vagabond William Tell au centre du retour noir complexe de Paul Schrader. L’une des plus grandes stars d’Hollywood d’aujourd’hui avec tout, de la “Trilogie Sequel” de Star Wars à Ex Machina à son actif, Isaac s’est fait un nom pendant la majeure partie des deux dernières décennies, offrant des performances impressionnantes au cinéma, à la télévision , du théâtre et même des podcasts, récoltant de nombreux prix (dont un Golden Globe pour Show Me a Hero) en cours de route.

Et l’avenir s’annonce tout aussi prometteur pour Oscar Isaac, puisqu’il a l’un des rôles principaux dans l’adaptation très attendue de Denis Villeneuve Dune ainsi que dans la série Marvel Disney+ Moon Knight. Oh, et il y a aussi la série limitée HBO, Scenes from a Marriage, où Isaac partagera à nouveau l’écran avec sa co-star de A Most Violent Year, Jessica Chastain, une fois de plus.