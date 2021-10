La prochaine adaptation de Stephen King par New Line Cinema Lot de Salem a jeté l’acteur Cade Woodward, mieux connu pour son rôle déchirant dans A Quiet Place en tant que Beau Abbott, le jeune fils de John Krasinski et Emily Blunt. Salem’s Lot est basé sur le roman d’horreur classique de King de 1975 du même nom et raconte l’histoire de Ben Mears (Lewis Pullman), un écrivain qui retourne dans sa ville natale d’enfance à la recherche d’inspiration pour un nouveau roman. Mears découvre bientôt que la ville, le Lot de Jérusalem, est occupée par un vampire. Il doit ensuite travailler avec un groupe improbable pour récupérer la ville du mal. Salem’s Lot de New Line est la dernière adaptation du roman de King; les versions précédentes incluent les mini-séries de 1979 et 2004 et le drame radiophonique de la BBC de 1995.

Par THR, le jeune acteur Cade Woodward a rejoint Salem’s Lot dans le rôle de Ralph Glick, le frère de Danny Glick (Nicholas Crovetti, mieux connu comme l’un des fils jumeaux troublés de Nicole Kidman sur Big Little Lies), qui est la proie du vampire et commence à aider à transformer le reste de la ville. Jordan Preston Carter (DMZ, The Haves and the Have Nots) rejoint également le casting dans le rôle de Mark Petrie, un jeune garçon qui aide à combattre les forces des ténèbres.

Salem’s Lot est écrit et réalisé par Gary Dauberman (Annabelle, It). En plus de Pullman en tant que Mears, l’impressionnante distribution adulte du film comprend Pilou Asbæk (le méchant Euron Greyjoy de Game of Thrones) aux côtés de Makenzie Leigh, Bill Camp, Spencer Treat Clark, William Sadler, John Benjamin Hickey et Alfre Woodard. Lot de Salem est actuellement prévu pour le 9 septembre 2022.

