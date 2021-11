Le reste du casting de Pretty Little Liars: Original Sin a été révélé plus tôt cette semaine. La série HBO Max est un redémarrage de la série originale Pretty Little Liars, elle-même basée sur les livres de Sara Shepard. La nouvelle série a été développée par le cerveau de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, avec Lindsay Calhoon Bring. Original Sin aura un tout nouveau casting, avec en tête d’affiche Chandler Kinney, Maia Reficco et Bailee Madison.

Original Sin se déroule dans la ville de Millwood, qui est toujours aux prises avec des événements tragiques d’il y a deux décennies. Dans le présent, un groupe de nouveaux Little Lairs sont tourmentés par une personne inconnue et ils doivent payer pour les péchés de leurs parents et les leurs. Bien que le spectacle se déroule loin du Rosewood du spectacle original, il sera toujours familier aux fans du spectacle original tout en en apportant de nouveaux. Le casting principal comprend Kinney comme Tabby; Reficco comme Noa; Madison comme Imogen; Zaria comme Faran ; Malia Pyles dans le rôle de Minnie ; Alex Aiono dans le rôle de Shawn ; Mallory Bechtel dans le rôle de Karen ; et Eric Johnson dans le rôle du shérif Beasley.

De retour mardi, le reste de la distribution récurrente a été annoncé, rapporte Deadline. Cristala Carter incarnera Wes, le patron de Tabby au cinéma local. Kate Jennings Grant a été choisie pour incarner Madame Giry, tandis que Robert Stanton incarnera le principal Marshall Clanton. Le personnage de Jennifer Ferrin est Martha Beasley, la matriarche de sa famille. Lilla Crawford est Sandy, qui idolâtre Karen. Brian Altemus joue le sportif du lycée Tyler, tandis que Cristala Carter pose l’infirmière Simmons. Anthony Ordonez a été choisi comme autre enseignant, M. Gardner. Enfin, Jeffrey Bean incarnera le professeur de cinéma de Tabby, M. Smithee.

Ces nouveaux membres de la distribution rejoignent les stars récurrentes précédemment annoncées. Carson Rowland, Jordan Gonzalez, Ben Cook, Elias Kacavas, Benton Greene, Lea Salonga, Sharon Leal, Carly Pope, Elena Goode et Zakiya Young seront également à l’affiche de la nouvelle série. Aguirre-Sacasa est producteur exécutif aux côtés de Leslie Morgenstein, Gina Girolamo, Michael Grazzi et Jimmy Gibbons. Warner Bros. Television produit la série.

I. Marlene King, qui a développé l’original Pretty Little Liars, n’est pas impliquée dans le redémarrage. La série originale a été diffusée sur ABC Family, qui a changé son nom en Freeform, de 2010 à 2017. Elle a été suivie par Pretty Little Liars: The Perfectionists, qui n’a duré qu’une saison en 2019. Un autre spin-off, Ravenswood, a été diffusé pendant une saison. en 2014. Les sept saisons de Pretty Little Liars sont disponibles en streaming sur HBO Max.