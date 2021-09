Le casting du Seigneur des Anneaux pourrait-il se réunir pour le 20e anniversaire de la franchise de films ? Voici ce que dit Elijah Wood

Nous avons parlé un tas. On parle beaucoup d’un rassemblement pour le 20e anniversaire, mais je ne sais pas si quelque chose s’est bien passé. C’est aussi difficile à cause du COVID. Je ne sais pas si nous pourrions même aller en Nouvelle-Zélande. En fait, je suis presque sûr que nous ne pourrions pas nous rendre en Nouvelle-Zélande à moins qu’il n’y ait des permis importants et une sorte de moyen d’y entrer, ce qui, je suppose, est possible, mais ce pays est fermé. … C’est une période difficile. Cette année particulière est un peu difficile pour diverses raisons, ce qui est dommage, car nous le faisons, et nous avons, au fil des ans, et certainement au cours de l’année dernière, parlé de vouloir faire quelque chose. Je suppose que le seul avantage est que nous avons au moins deux autres 20e anniversaires à célébrer, donc c’est plutôt sympa. Au moins on a ça.