Le casting original de ‘Saved by The Bell’ se réunit pour la saison 2 de Peacock Reboot dans les premières photos

Le redémarrage de Saved by the Bell revient pour une deuxième saison sur Peacock et les fonctionnalités promotionnelles montrent la distribution originale comme s’ils étaient encore au lycée. Le mercredi 13 octobre, une photo mettant en vedette l’équipage d’origine a fait surface en ligne. AC Slater (Mario Lopez), Jessica Spano (Elizabeth Berkley) Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar), Kelly Kapowski (Tiffani Thiessen), et Lisa Tortue (Alouette Voorhies) asseyez-vous dans leur ancien lieu de rencontre, The Max.

L’émission a été diffusée à l’origine pendant quatre saisons sur NBC. Deux films sont nés : Saved by the Bell : Hawaiian Style en 1992 – et Saved by the Bell : Wedding in Las Vegas en 1994. La nouvelle émission a été lancée sur la plateforme de streaming en 2020 et suit un nouveau groupe d’étudiants, dont Zack et Kelly’s fils, ainsi que le fils de Jessie, en Californie. Zach a entrepris une carrière politique et est l’actuel gouverneur de l’État. Dans son rôle, il a été contraint d’envoyer des élèves de lycées à faible revenu dans de meilleurs établissements d’enseignement, y compris son alma mater Bayside High, où Jessie travaille en tant que conseillère d’orientation. AC est le professeur de gym à l’école.

La saison 2 raconte Bayside High en préparation. Il y a aussi du drame parmi le groupe d’amis plus jeunes et les OG. AC et Jessie pourraient raviver leur ancienne flamme, selon une description officielle de la saison à venir. La description de la nouvelle saison taquine également une éventuelle réunion entre AC et son ex. « Slater et une Jessie nouvellement célibataire se rapprochent malgré leur passé romantique tumultueux », laisse entendre le slogan.

Lopez a dit à Us Weekly à quel point c’était incroyable d’être de retour sur le plateau avec son ancienne équipe. « Ça n’a pas semblé bizarre ou quoi que ce soit [being back on set]. La nostalgie était plutôt chouette à voir, car ils ont recréé Max et l’école elle-même, et maintenant nous sommes sur ces deux grandes scènes sonores, et c’est tourné sur pellicule, par opposition à quatre caméras avec un public en direct », a-t-il déclaré avant à la saison 1. « C’était un peu comme faire du vélo, en quelque sorte, vous reprenez là où vous vous étiez arrêté. La saison 2 de Saved by the Bell sera diffusée sur Peacock le mercredi 24 novembre.