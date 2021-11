Le casting principal annoncé pour la série One Piece en direct de Netflix

Ces affiches Wanted sont un moyen astucieux de présenter le casting, non ? Image : Netflix

Le manga très populaire One Piece obtient une adaptation en direct de Netflix. L’adaptation a été annoncée pour la première fois en 2017, avec l’implication de Netflix révélée l’année dernière. Maintenant, en 2021, la distribution principale de la série a finalement été annoncée et le créateur de One Piece, Eiichiro Oda, semble enthousiasmé par la façon dont les choses se passent.

J’ai hâte de voir comment ces deux acteurs donneront vie à leurs personnages. Image : Netflix

L’émission en direct mettra en vedette Iñaki Godoy dans le rôle de Monkey D. Luffy, Emily Rudd dans le rôle de Nami, Mackenyu dans le rôle de Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson dans le rôle d’Usopp et Taz Skylar dans le rôle de Sanji.

Dans une déclaration écrite, le créateur de One Piece, Eiichiro Oda, a exprimé son enthousiasme pour la série Netflix, avec des points d’exclamation pour le prouver.

Nous avons travaillé avec Netflix et Tomorrow Studios sur le projet massif qui est l’adaptation de la série d’action en direct hollywoodienne de One Piece ! Cela fait combien d’années qu’il a été annoncé, n’est-ce pas ? Je sais je sais! Mais rassurez-vous, nous avons fait des progrès constants depuis le début ! Ce n’est pas facile quand on travaille avec des gens de cultures différentes ! Mais c’est précieusement ce processus qui peut donner quelque chose de spécial ! Pour l’instant, nous sommes en mesure d’annoncer le casting principal ! Au contraire, nous devons nous dépêcher et l’annoncer ou bien il sera divulgué, apparemment ! Hilarant, lol. Leur visage, la taille de leur bouche et de leurs mains, leur aura, la façon dont ils se portent, leur voix, leurs talents d’acteur, leur taille, l’équilibre au sein de l’équipage du chapeau de paille, etc… ! Nous avons choisi ce casting après de nombreuses discussions impliquant des personnes du monde entier ! Ce sont ces personnes qui seront nos pirates au chapeau de paille ! Il en faudra un peu plus pour que le spectacle soit terminé, mais nous continuerons de faire de notre mieux pour offrir un spectacle qui, nous en sommes convaincus, plaira à tout le monde dans le monde ! Attendez-vous à plus de mises à jour à l’avenir!

En tant qu’artiste, il est compréhensible qu’Oda accorde de l’importance à des choses comme les mains et la bouche des acteurs, ce qui donne certainement l’impression qu’il est étroitement impliqué dans le projet. Ce n’est pas toujours le cas avec les adaptations en direct (voir Gantz), et suggère qu’il n’est pas seulement un producteur exécutif de nom. (Les autres producteurs exécutifs de la série sont Marty Adelstein et Becky Clements, qui dirigent également la série d’action en direct Cowboy Bebop.)

Le tournage de l’émission devait commencer l’été dernier au Cap, mais a été retardé par Covid-19. Début octobre, le showrunner Steven Maeda a posté une photo de lui au Cap, écrivant le mot « arrivée ». Il semble que la série utilisera des effets pratiques, ce qui est très cool. Sur Instagram, l’acteur Mackenyu a publié des photos des navires qui seront utilisés dans le spectacle, y compris ce qui semble être le Vogue Merry.

Lors de la production d’une série télévisée, il est difficile de savoir comment la série se déroulera finalement. Cependant, pour le moment, Eiichiro Oda est excité !