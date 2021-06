Le casting révèle que Letterkenny est déjà terminé pour les saisons 10 et 11 et Yew!

Dans un article séparé sur ses histoires Instagram il y a quelques jours, Michelle Mylett a également confirmé que le casting avait tourné “14 nouveaux épisodes” de Letterkenny en “un peu plus d’un mois et demi” pour notre plaisir en streaming. Cela semblerait être beaucoup plus d’épisodes que ce que nous obtiendrions normalement pour une saison de Letterkenny; Quoi qu’il en soit, étant donné que l’émission sortira deux saisons et pas une seule, cela devrait en moyenne sept épisodes par saison, ce qui équivaut aux sept épisodes chacun que nous obtenons pour la saison 8 et la saison 9. (Les premières saisons étaient six épisodes .)