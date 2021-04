Le casting savait-il que The Walking Dead se terminerait avec la saison 11? Voici ce que dit Jeffrey Dean Morgan

La nouvelle, quand nous l’avons eue au milieu de la pandémie, a été une surprise totale, non seulement pour moi et le reste des acteurs, mais pour toutes les personnes impliquées dans la série depuis la production. Scott Gimple et Angela Kang n’avaient aucune idée non plus. Cela venait de nulle part et il y avait un pivot tellement énorme. Je pense qu’ils avaient tous tracé la saison 11, où ils allaient aller, et tout à coup, c’est devenu: « Nous devons aussi fermer l’histoire, d’une certaine manière. » Cela a pris tout le monde par surprise, donc c’était un pivot massif. Et puis, ils ont lancé les six épisodes cloués à la saison 10, et au lieu d’en faire 16, nous allons en faire 24 de plus. Il y avait beaucoup de choses à comprendre.