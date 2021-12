Le casting télévisé pourrait enfin être standardisé avec la matière

La diffusion de contenu depuis vos appareils mobiles vers votre téléviseur est actuellement un méli-mélo d’applications et de services. Parfois, vous devez vraiment creuser pour trouver un moyen de diffuser des médias sur votre téléviseur. Cependant, alors que Matter sera lancé en 2022, il pourrait enfin normaliser le casting télévisé.

Mais ce n’est pas important pour les trucs de la maison intelligente ?

Il est vrai que Matter s’est principalement concentré sur la façon dont il contribuera à normaliser les appareils domestiques intelligents dans des aspects tels que l’éclairage et les contrôles environnementaux. Cependant, il comprend également une spécification TV. Cela permettra de contrôler les fonctions principales de votre téléviseur. Cela inclut des choses comme le réglage du volume, le changement de canal et la commutation de vos entrées et sorties.

La spécification Matter TV couvre également la diffusion de médias à partir d’appareils mobiles sur votre grand écran. Il a le potentiel de remplacer totalement des systèmes comme AirPlay d’Apple et Cast de Google. Chris DeCenzo, ingénieur principal en développement logiciel pour Amazon Lab126, a récemment déclaré à The Verge que c’était quelque chose qu’il espérait.

Comme le souligne DeCenzo, « C’est un domaine avec au moins cinq protocoles propriétaires aujourd’hui. Le résultat est une perte totale d’opportunités pour tout le monde. Amazon est le leader dans la définition de la spécification Matter TV, car c’est le seul grand acteur qui n’a pas de moyen propriétaire de diffuser des médias sur un téléviseur.

Standardiser la commande vocale et la diffusion pour votre téléviseur

Matter TV n’aborde pas explicitement le contrôle vocal (encore), mais cet aspect est sûr de venir. Après tout, l’objectif démesuré de Matter est la standardisation. Dans le sens traditionnel de la maison intelligente, la nouvelle norme veut fournir un protocole pour parler à tous vos appareils, peu importe qui les a fabriqués.Un couple diffuse un film depuis une tablette sur son téléviseur. La spécification Matter TV pourrait rendre cela beaucoup plus facile.

Dans la spécification TV, c’est aussi l’objectif ultime. Vous pourrez utiliser n’importe quel appareil mobile, assistant vocal ou télécommande de votre choix avec toutes vos applications et appareils de contenu en streaming.

Au début, Matter TV dépendra de la communication d’une application à l’autre. Jusqu’à ce que les téléviseurs et le matériel de lecture vidéo en continu adoptent la spécification Matter TV, il devra être basé sur un logiciel. Cela peut signifier que l’application elle-même prend en charge Matter ou utilise une ancienne fonctionnalité du téléviseur.

De nombreux téléviseurs prennent en charge la diffusion dynamique adaptative (DASH), les flux HLS DRM ou les deux. Avec ces protocoles, un client Matter (comme votre iPhone) peut diffuser sur un téléviseur même sans application. Néanmoins, l’application que vous utilisez devra prendre en charge le protocole.

La maison intelligente vraiment complète

Finalement, selon Chris LaPré de la Connectivity Standards Alliance, Matter TV pourrait s’intégrer encore plus au reste de votre maison intelligente. Par exemple, il peut vous avertir sur votre téléviseur que quelqu’un a sonné à votre porte, vous montrant même le flux vidéo. Vous pourriez même être en mesure de recevoir une notification du haut-parleur intelligent dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez que votre lessive est terminée.

La morale de l’histoire est que « maison intelligente » signifie bien plus que des lumières, des thermostats et des capteurs. Les gens qui développent Matter le reconnaissent. Si tout se passe bien, Matter pourrait révolutionner votre vie quotidienne à la maison de toutes les manières, des tâches ménagères au visionnage de vos films et émissions de télévision préférés en streaming.