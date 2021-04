le Castro reçoit la Bezana

24/04/2021 à 17 h 14 CEST

Dimanche prochain à 17h00, le match de la troisième journée de la deuxième phase de la troisième division sera joué, dans lequel nous verrons le Castro et à Bezana dans le Rivière Mer.

le Castro a hâte de retrouver des sentiments positifs dans le match qui correspond au troisième jour après avoir perdu le dernier match contre le Barquereño par un score de 2-1. Depuis le début de la saison, les hôtes n’ont remporté aucun des deux matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 22 buts pour et 26 contre.

Du côté des visiteurs, le Bezana vient de gagner son fief 2-1 dans le Municipale de Santa Cruz de Bezana, avec tant de Saez Oui Christian contre Torina dans le dernier match joué, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Castro. Avant ce match, le Bezana il avait gagné dans l’un des deux matchs disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec un chiffre de 16 buts en faveur et 42 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Castro à égalité dans le seul match de la deuxième phase de la troisième division qui a joué dans leur stade. Loin de chez soi, le Bezana il n’a pas réussi à s’imposer dans son seul engagement en tant que visiteur jusqu’à présent dans la compétition.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant dans le stade de la Castro et le bilan est de sept défaites et sept nuls pour l’équipe locale. À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les BezanaEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière fois qu’ils ont joué au Castro et le Bezana dans ce tournoi, c’était en janvier 2018 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, on peut voir que les locaux sont en avance sur leur rival avec une différence de neuf points. Les locaux, avant ce match, sont à la première place avec 28 points au classement. De leur côté, les visiteurs totalisent 19 points et occupent la septième place du championnat.