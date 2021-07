Le catalogue Ac/Dc sera administré par Sony Music Publishing

Édition musicale Sony a annoncé aujourd’hui son accord mondial avec une société de musique australienne Albert. L’accord est d’administrer les catalogues de chansons complets du groupe de rock and roll emblématique AC DCet une puissante équipe d’écriture et de production Vanda, Jeune et Wright.

L’un des groupes les plus influents de tous les temps, AC DC est célébré pour des tubes intemporels tels que “Autoroute pour l’enfer”, “De retour en noir”, “Abasourdi”, “Tu m’as secoué toute la nuit” et “TNT”. L’accord historique rassemble les droits d’édition et d’enregistrement du groupe sous le Sony bannière pour la première fois.

Les catalogues de la légendaire équipe de composition et de production Harry Vanda, Georges Jeune et Stevie Wright inclure des classiques comme “Vendredi dans ma tête” et “Bon temps” par LES EASYBEATS, aussi bien que “L’amour est dans l’air”, “Héros d’hier” et “Debout sous la pluie” interprété par Jean-Paul Jeune.

David Albert, PDG de Albert, a déclaré : « Nous sommes impatients de travailler avec Édition musicale Sony et continuer à créer des occasions de présenter ces excellents catalogues. Nous avons construit au fil des années une relation de travail très étroite avec Rob Stringer et l’équipe de Colombie et ont été impressionnés par Damien Trotteur et Jon Plattla vision de nos catalogues et l’alignement avec notre approche commerciale.”

Édition musicale Sony Président et PDG Jon Platt a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à Albert offrir de nouvelles opportunités pour AC DC et Vanda, Jeune et Wright. David Albert et le Albert sont des leaders dans le façonnement de la culture musicale moderne de l’Australie, et notre philosophie commune sera puissante pour maintenir l’impact mondial de ces catalogues emblématiques.”

Sony Musique directeur général de l’édition Australie Damien Trotteur a déclaré : « Au nom de SMP Australie, je suis honoré de m’associer à Albert représenter les catalogues de AC DC et Vanda, Jeune et Wright. Leurs chansons définissent l’histoire de la musique rock et pop contemporaine dans ce pays, et nous sommes impatients de tirer parti de leur héritage durable.”

Rob Stringer, Président du Groupe de musique Sony, a ajouté : « Nous sommes tellement excités et honorés de Groupe de musique Sony bâtir sur notre relation de longue date avec les deux Albert et AC DC par la représentation de la Albert catalogue de chansons. Nous les remercions de leur confiance et de leur confiance.”

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).