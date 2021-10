Le catalogue complet de la version nationale sur Bandcamp

The National est le dernier grand groupe à apporter son catalogue complet à Bandcamp, après l’arrivée de Radiohead sur la plate-forme plus tôt en octobre. Voir la diffusion complète, de leurs débuts éponymes à I Am Easy to Find de 2019, sur Bandcamp.

Depuis que je suis facile à trouver, Aaron et Bryce Dessner du National ont passé beaucoup de temps à travailler avec Taylor Swift et Justin Vernon. Avec Matt Berninger, ils ont également composé le prochain Cyrano de Joe Wright, qui met en vedette Peter Dinklage et sortira en salles le 10 décembre. Le groupe a récemment sorti un livre de photographies intitulé Light Years.