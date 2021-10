Le catalogue complet de Radiohead maintenant disponible sur Bandcamp

Radiohead a apporté son catalogue complet à Bandcamp, y compris les neuf albums studio.

Plusieurs albums live, compilations et autres raretés composent le catalogue Radiohead sur le site. Cette décision intervient juste un an après que le groupe a lancé la Radiohead Public Library, qui est une archive en ligne du catalogue du groupe. L’album live I Might Be Wrong est disponible, ainsi que le ‘Disc 2’ de l’album In Rainbows de 2007.

Les fans peuvent également précommander le prochain album de Radiohead KID A MNESIA sur Bandcamp.

« Aujourd’hui, Bandcamp est ravi d’annoncer que la discographie studio complète du groupe britannique pionnier Radiohead est arrivée sur Bandcamp », indique l’annonce. « Radiohead a forgé une carrière fondée sur un changement constant, s’imaginant à nouveau à chaque disque, mais ne se perdant jamais dans l’innovation au point d’oublier d’insuffler à chacune de ses chansons le véritable pathos humain. »

Bandcamp est une plate-forme de musique en ligne conviviale pour les artistes depuis 2008. Mais cela a vraiment repris en 2020 avec le lancement de Bandcamp Fridays. Le site reverse 100% des bénéfices aux artistes pour les ventes ces jours-là. Bandcamp affirme que l’initiative a permis de collecter plus de 40 millions de dollars pour les artistes et les labels en 2020. En conséquence, Bandcamp a annoncé la poursuite des Bandcamp Fridays pour le reste de 2021.

KID A MNESIA sera disponible le 5 novembre sous plusieurs formats chez Bandcamp.

Ceux-ci incluent un LP de luxe avec un vinyle crème en édition limitée et un livre d’art cartonné de 36 pages, une cassette en édition limitée et numérotée Kid Amnesiette, un vinyle rouge exclusif en édition limitée 3xLP, un vinyle noir 3xLP, 3xCD et des formats numériques en 3 volumes .

Radiohead a eu une relation tendue avec les services de streaming musical. En 2013, le groupe a extrait sa musique de Spotify, que Thom Yorke a qualifié de « dernier pet désespéré d’un cadavre mourant ». La musique de Radiohead est revenue sur Spotify dans les années qui ont suivi la suppression, avec du contenu supplémentaire.