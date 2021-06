Le catalogue realme s’agrandit en Espagne : les montres realme Watch 2 et Watch 2 Pro, et le robot aspirateur TechLife arrivent | La technologie

Aujourd’hui le grand événement realme a eu lieu pour présenter ses nouveaux produits pour le marché européen. Le realme GT a été le protagoniste, mais il a partagé la scène avec d’autres appareils qui arrivent dans le catalogue de la marque : les smartwatches realme Watch 2 et realme Watch 2 Pro, et le robot aspirateur TechLife.

La marque chinoise realme a organisé aujourd’hui un grand événement pour présenter le realme GT, le tueur phare tant attendu qui promet d’offrir aux utilisateurs de bonnes performances et un design attrayant à un prix révolutionnaire.

Mais le smartphone n’arrivera pas seul en Espagne, mais le fera accompagné de trois autres nouveautés : les smartwatches realme Watch 2 et realme Watch 2 Pro, et le robot aspirateur realme TechLife.

Le constructeur suit les traces de Xiaomi en matière de diversification de catalogue. La marque se concentre non seulement sur la fabrication de smartphones, mais s’appuie également sur d’autres appareils pour offrir aux utilisateurs un écosystème complet.

Expliquez-moi vraiment que cela fait partie de votre stratégie pour AIoT 1 + 5 + T, où 1 est le mobile, centre de l’écosystème ; 5 sont les catégories clés pour les produits, y compris les écouteurs TWS, les appareils portables, la télévision, les haut-parleurs intelligents et les portables ; et le T est TechLife, la plateforme AIoT ouverte de la marque.

Faites attention car ci-dessous nous vous dirons en détail les caractéristiques des montres realme Watch 2 et Watch 2 Pro et du robot aspirateur TechLife, ainsi que leur disponibilité et leur prix en Espagne.

Realme Watch 2 et realme Watch 2 Pro : 90 modes sportifs et une grande autonomie

La marque chinoise a présenté il y a quelques semaines ses nouvelles montres connectées sur le marché asiatique. Nous parlons de realme Watch 2 et realme Watch 2 Pro, deux montres connectées qui se distinguent par le fait de réunir les fonctionnalités demandées par les utilisateurs à un prix très raisonnable.

Les deux frères partagent de nombreuses caractéristiques bien qu’ils aient aussi quelques différences. Par rapport à son prédécesseur, la realme Watch 2 offre un suivi sportif optimisé, passant des 16 modes d’origine aux 90 modes actuels, qui comprennent des disciplines populaires telles que le golf, la musculation, la danse ou le yoga.

Montre intelligente avec GPS intégré, mesure de l’oxygène dans le sang SpO2 et jusqu’à 90 modes sportifs. Il dispose d’un écran de 1,75 pouces, possède une protection contre l’eau IP68 et offre une autonomie allant jusqu’à 90 jours.

L’autonomie est un autre des points sur lesquels elle s’est améliorée. Sa batterie de 315 mAh dure jusqu’à 12 jours d’utilisation continue, un chiffre que le realme Watch 2 Pro améliore encore plus avec jusqu’à 14 jours d’autonomie.

Au niveau de la conception, les deux frères sont très similaires. Malgré le fait que l’écran du realme Watch 2 Pro soit plus grand, ils conservent les mêmes proportions et lignes esthétiques, sans beaucoup de changements par rapport à la génération précédente. Aussi Ils partagent les fonctions de mesure et de surveillance du sport et de la santé, telles que le moniteur SpO2, le capteur de fréquence cardiaque en temps réel ou le moniteur de sommeil.

Montre connectée idéale pour se mettre en forme. Il dispose de 90 modes sportifs et de fonctions de santé passionnantes, telles que la mesure de l’oxygène dans le sang SpO2 et la surveillance de la fréquence cardiaque sur 24 heures.

L’une des caractéristiques distinctives de la realme Watch 2 Pro est qu’elle dispose d’un GPS intégré, ce qui lui permet d’enregistrer plus précisément les sports de plein air.

Ensuite, nous vous laissons un tableau comparatif avec les spécifications du realme Watch 2 Pro et du realme Watch 2 afin que vous puissiez voir les similitudes et les différences en un coup d’œil :

Spécifications Realme Watch 2 Realme Watch 2 Pro Écran LCD 1,4 ” | 320 x 320 px | 600 nits 1,75″ | 320 x 385 pixels | 30 Hz | 600 nits Capteurs Accéléromètre, capteur de fréquence cardiaque, SpO2 Accéléromètre, capteur de fréquence cardiaque, SpO2 Batterie 315 mAh, jusqu’à 12 jours d’autonomie 390 mAh, jusqu’à 14 jours d’autonomie Fonctions Surveillance de la fréquence cardiaque 24h, moniteur de sommeil, moniteur d’oxygène dans le sang, sédentaire rappel, rappel d’hydratation, podomètre, compteur de calories brûlées Surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24, moniteur de sommeil, moniteur d’oxygène dans le sang, rappel sédentaire, rappel d’hydratation, podomètre, compteur de calories brûlées. iOS 11 ou version ultérieureAndroid 5.0 et version ultérieure | iOS 11 ou version ultérieureDimensions et poids257,6 x 35,7 x 12,2 mm | 38 g255,2 x 38,9 x 12,65 mm | 40 g Prix 54,99 € 74,99 €

Realme TechLife Robot Vacuum, le robot aspirateur realme avec navigation LiDAR

Le troisième produit realme qui débarque en Espagne est le realme TechLife Vacuum, un aspirateur robot qui offre un nettoyage intelligent à un prix abordable.

L’appareil est équipé de 38 capteurs et dispose d’un système de cartographie et de navigation intelligent LiDAR. Grâce à cette technologie, il se déplace dans la maison comme un poisson dans l’eau, évitant sans problème les obstacles et assurant un nettoyage optimal et précis de vos sols.

Il a un moteur avec une puissance d’aspiration de 3000 Pa et il a également une fonction de récurage, de sorte qu’il vous offre un nettoyage complet de votre maison. Sa batterie a une capacité de 5 200 mAh avec une autonomie plus que suffisante pour couvrir les sols de toute la maison.

Aspirateur robot avec système de cartographie et de navigation LiDAR qui offre un nettoyage intelligent et efficace dans votre maison. Aspirez et récurez, programmable et compatible avec Google Assistant et Alexa pour le contrôle vocal.

L’aspirateur robot realme est entièrement programmable et également il est compatible avec l’assistant Google et Alexa, afin que vous puissiez le gérer par commandes vocales.

Prix ​​et disponibilité en Espagne de realme Watch 2, realme Watch 2 Pro et realme TechLife Vacuum

Ci-dessous, vous pouvez voir le prix et la disponibilité en Espagne des trois appareils :

Realme Watch 2 pour 54,99 euros, en vente à partir du 16 juin sur Amazon et le site officiel de realme. Realme Watch 2 Pro pour 74,99 euros, en vente à partir du 16 juin sur Amazon et le site officiel de realme. Aspirateur robot Realme TechLife pour 299 euros, en vente à partir du 21 juin sur AliExpress et sur le site officiel de realme. La pré-achat commence le 16 juin.