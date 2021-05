Le catalogue Studio d’Enigma reviendra en tant que collection Studio complète

Le catalogue studio très apprécié d’Enigma devrait revenir dans un coffret vinyle spécial, The Complete Studio Collection, qui sortira le 23 juillet.

Mystery n’est pas seulement un synonyme accepté du terme Enigma, il décrit également le mieux le projet musical, qui a été lancé par le musicien, compositeur et producteur Michael Cretu en 1990. Le multi-instrumentiste déjà emblématique a maintenant été crédité de plus de 70 millions de ventes d’albums dans le monde, d’innombrables positions de numéro un ainsi que de plus de 100 récompenses de platine. C’est pourquoi Enigma est l’un des actes allemands les plus réussis à ce jour.

The Complete Studio Collection rassemble les huit albums studio d’Enigma, initialement publiés entre 1990 et 2016. Y compris les titres MXMXC aD, The Cross Of Changes, Le Roi Est Mort, Viva Le Roi, L’écran derrière le miroir, Voyageur, A postériori, Seven Lives Many Faces et The Fall Of A Rebel Angel, les titres seront également réédités sur vinyle sous forme de disques séparés ainsi que dans le coffret, qui sera exclusivement disponible sur le site Web d’Universal. La compilation Love Sensuality Devotion: The Greatest Hits, initialement sortie en 2001, sera également à nouveau disponible sur vinyle autonome. La date de sortie de tous ces produits est le 23 juillet 2021.

Michael Cretu, né en 1957 dans la capitale roumaine de Bucarest, est arrivé en Allemagne au milieu des années soixante-dix. Bien que principalement un pianiste de concert de formation classique, il s’est rapidement tourné vers la musique pop et a travaillé avec Frank Farian et Boney M, entre autres. Après de premiers pas réussis en tant que soliste, il décide de tirer les ficelles en tant que producteur et compositeur. Sa percée – même à l’échelle mondiale – est venue avec le premier single «Maria Magdalena» et l’album associé The Long Play de sa petite amie et plus tard épouse Sandra.

À la fin des années 1980, il a commencé à rechercher de nouvelles voies musicales et a créé le projet Enigma sorti fin 1990. Avec un mélange conceptuel de paysages sonores atmosphériques, de couleurs instrumentales aux multiples facettes et de voix enchanteresses, il a conduit le genre de musique électronique vers de nouveaux succès. terrains.

Tous les albums d’Enigma sont sortis en 2018 dans une édition limitée en vinyle coloré et avec des œuvres d’art explicites nouvellement conçues. En raison de l’énorme demande des fans, Universal lance maintenant une relecture du catalogue complet du studio Enigma sur vinyle noir. Les couvertures monochromes auront un aspect métallique spécial. Les huit albums studio seront disponibles en single ainsi que dans la collection numérotée The Complete Studio. La compilation 2001 Love Sensuality Devotion: The Greatest Hits sortira également en double album vinyle.

La collection complète du studio sort le 23 juillet et peut être précommandée ici.