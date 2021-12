Le catalogue Zz le plus vendu pour 50 millions de dollars rapportés

Compagnie musicale mondiale BMG et société d’investissement mondiale KKR ont annoncé aujourd’hui avoir acquis l’intégralité des intérêts musicaux des icônes du rock américain ZZ TOP. Selon Variété, BMG payé une somme d’environ 50 millions de dollars.

Cette transaction marque le dernier accord important sur les droits musicaux que les deux sociétés ont conclu ensemble depuis l’annonce en mars 2021 qu’elles uniraient leurs forces sur le marché en croissance rapide de la propriété intellectuelle musicale.

le ZZ TOP l’accord comprend un rachat du catalogue d’édition du groupe et de leurs revenus provenant des redevances enregistrées et des redevances d’exécution. Précédemment, BMG a été coéditeur et administrateur de ZZ TOPcatalogue d’édition de.

En 1971, Billy Gibbons (guitare, chant), Colline poussiéreuse (basse, claviers, voix) et Franck Barbe (batterie) a sorti son premier album ZZ TOPpremier album de. Ils sortiront un total de 15 albums au cours de leurs 50 ans de carrière, y compris la percée commerciale « Tres Hombres » (1973), certifié platine « Degüello » (1979), certifié or « El Loco » (1981), certifié diamant à succès « Éliminateur » (1983), certifié cinq fois platine « Postcombustion » (1985), et la certification platine « Recycleur » (1990) et « Antenne » (1994).

Vendant plus de 50 millions d’albums dans le monde, ZZ TOP ont obtenu quatre certifications d’or, trois de platine, deux certifications d’albums multiples de platine et un album de diamant. Connu pour son look distinctif et son son inspiré du blues-rock sans vergogne, le succès du groupe a été motivé par six singles rock n ° 1 et huit hits du Top 40, y compris des incontournables de la musique rock. « La Grange », « Tush », « Lunettes de soleil pas chères », « Donne-moi tout ton amour' », « Jambes », « M’a mis sous pression » et « Homme bien habillé », parmi beaucoup d’autres.

En 2004, le groupe a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll et leur récent documentaire « That Little Ol’ Band From Texas » a reçu une nomination pour le « Meilleur film musical » au 2021 Grammy Awards.

ZZ TOP directeur Carl Stubner de Shelter Music Group a déclaré : « Nous sommes fiers de continuer à travailler avec et d’étendre notre relation de longue date avec BMG. Ce nouvel accord garantit ZZ TOPL’héritage remarquable de s perdurera pour les générations à venir. »

BMG PDG Hartwig Masuch a déclaré: « Cet accord témoigne du succès, de la résistance et de la pertinence musicale continue de ZZ TOP, mais aussi à la puissance de notre partenariat avec KKR. Cet accord renforce notre vision de fournir aux artistes et aux auteurs-compositeurs non seulement une sortie financière, mais aussi un véhicule engagé à respecter et à chérir leur art. »

Boîte Jenny, partenaire de KKR, a déclaré : « Nous sommes ravis d’investir dans ZZ TOPla musique emblématique de et nous sommes impatients de collaborer avec BMG et ZZ TOP pour amplifier davantage la portée de leur catalogue. »

KKR investit dans le catalogue à travers ses fonds et véhicules d’investissement de crédit privé et détiendra son intérêt dans la musique à travers son récent lancement Partenaires de musique d’accords Plate-forme. Latham & Watkins srl a servi de conseiller à KKR sur l’opération.

