Le catalyseur de la force des petites capitalisations

Les actions à petite capitalisation se sont envolées ces derniers temps.

Les Russel 2000 l’indice vient d’atteindre un sommet de 52 semaines lundi et a augmenté de 22,9% depuis le début de l’année, dépassant le Moyenne industrielle Dow Jones‘sable Composite NASDAQsur la même période et venant juste derrière le S&P 500‘s 24,2% de gain.

Mes actions révolutionnaires, en moyenne, ont continué à bénéficier d’un « effet janvier » précoce qui commence alors que le financement des retraites de fin d’année, les cadeaux annuels et d’autres événements saisonniers positifs créent une pression d’achat sur un volume de transactions plus élevé.

Un effet début janvier a tendance à augmenter considérablement les actions à petite capitalisation, ce qui est une excellente nouvelle pour mes actions révolutionnaires. En conséquence, ils ont tendance à fleurir entre novembre et mai. Je dois dire qu’après plus de 40 ans de publication, je suis toujours étonné de voir à quel point les actions à petite capitalisation augmentent souvent à cette période de l’année.

Cela s’est joué à la fin de l’année dernière et cette année. Vous pouvez voir dans le graphique ci-dessous comment le Russell 2000 a augmenté de plus de 35% de novembre 2020 à la mi-janvier 2021.

Compte tenu de la force du Russell 2000 cette année, je m’attends à ce que l’histoire se répète. Il faut noter que, de manière générale, novembre, décembre et janvier sont historiquement les trois meilleurs mois pour la bourse. En fait, le Dow Jones Market Group rapporte que le S&P 500 et le Dow Jones gagnent tous deux environ 3,4% au cours de cette période de trois mois, tandis que le NASDAQ a tendance à se redresser de 6,3%. Nous avons donc trois mois de force saisonnière devant nous !

Maintenant, il y a quelques risques que les investisseurs doivent surveiller. Mais ce qui préoccupe le plus les gens en ce moment, c’est l’inflation.

Les prix à la consommation, tels que suivis par l’indice des prix à la consommation, ont grimpé de 6,2 % en octobre par rapport à l’année précédente, ce qui représente la plus forte hausse en plus de 30 ans et la cinquième lecture consécutive supérieure à 5 %. Les prix plus élevés du gaz naturel, de l’essence et des voitures d’occasion ont été une cause importante des hausses de prix de l’indice.

Le département du Travail a également signalé que l’indice des prix à la production d’octobre avait bondi de 8,6 % par rapport à il y a un an, l’augmentation la plus rapide en 11 ans.

En fait, l’inflation est devenue un problème mondial. Le dernier indice des prix à la production de la Chine a grimpé de 13,5% par rapport à l’année précédente, son taux de croissance le plus rapide en 26 ans.

Fait intéressant, les banques centrales du monde entier ne veulent rien faire à ce sujet jusqu’à présent et je pense qu’il est triste qu’elles pensent et agissent à l’unisson comme ça.

Une inflation plus élevée a tendance à laisser aux investisseurs des options limitées pour rechercher un rendement. L’immobilier est une possibilité, même s’il y a des signes que le marché du logement se refroidit un peu. Le prix médian d’une maison unifamiliale au troisième trimestre a augmenté de 16% pour atteindre 363 700 $, selon la National Association of Realtors. Il s’agit d’une baisse par rapport à la hausse de 23 % enregistrée au deuxième trimestre.

Cela laisse actions fondamentalement supérieures comme une excellente couverture contre l’inflation. Le fait est que de nombreuses entreprises technologiques à forte croissance peuvent augmenter leurs prix à mesure que l’inflation augmente.

Exemple concret : mes actions révolutionnaires.

Dans l’ensemble, ils se caractérisent par une croissance annuelle moyenne des ventes de 52,5 % et une croissance annuelle moyenne des bénéfices de 401 %. Je reste donc très optimiste quant au fait que mes Breakthrough Stocks continueront d’afficher des bénéfices inattendus substantiels et attireront de plus en plus l’attention des investisseurs au cours des prochains mois.

L’essentiel : l’environnement inflationniste et confus actuel provoque une rotation majeure du marché boursier vers des actions de qualité caractérisées par une forte dynamique des ventes et des bénéfices. Le marché boursier reporte maintenant son attention sur les actions fondamentalement supérieures, et l’argent afflue de plus en plus dans mes actions révolutionnaires.

Sincèrement,

Louis Navellier

L’Editeur déclare par la présente qu’à la date de cet e-mail, l’Editeur détient, directement ou indirectement, les titres suivants qui font l’objet du commentaire, de l’analyse, des opinions, des conseils ou des recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans, le essai présenté ci-dessous :

