Le cauchemar à nouveau: Miami menace le projet de Giannis

Lorsque Giannis Antetokounmpo s’est rendu au vestiaire à bulles d’Orlando il y a quelques mois, il n’avait aucune idée que sa bête noire lui rendrait visite très peu de temps après. Le cinquième match des demi-finales de la Conférence Est a certifié que Mike Budenholzers manquait un alevin qu’il n’obtiendra probablement jamais de gagner une bague, et que les Bucks étaient une équipe de saison régulière qui a réalisé des records magnifiques mais manquait d’une absence marquée de plans alternatifs au moment de la vérité. La défaite était la deuxième consécutive survenue après avoir réalisé le meilleur bilan de la NBA, mais bien plus douloureuse que celle de 2019, alors qu’ils avaient de réelles chances jusqu’à la fin et se sont laissés passer de 2-0 à tomber dans les quatre prochains. Jeux, contre les Raptors d’un Kawhi Leonard touché par une baguette magique. L’analyse froide a donné des options à ces Bucks, qui avaient remporté 60 victoires cette année-là et passeraient à 56 la suivante, marquée par la pandémie. Mais les défauts, toujours interrogés mais jamais corrigés en profondeur, étaient une trop grosse dalle qui exposait une équipe lâche dans la bulle d’Orlando.

La série contre la chaleur a été un cauchemar pour Mike Budenholzer, qui a cédé à la maîtrise tactique de Spoeltra, héritée de cette figure éternelle (et éternelle) qui continue de faire de la magie de l’ombre: Pat Riley. C’était aussi pour Antetokounmpo, qui a vu comment ses rivaux exploitaient ses défauts, qui semblaient trop nombreux pour le MVP de la saison (doublement): Les problèmes de Giannis étaient alors évidents, puisqu’il est un physicien prodigieux qui sait pénétrer, est extrêmement fort sous le panier, fait des dunks spectaculaires et court sur tout le court, étant aussi très fréquent ses points forts du côté défensif, dans lequel il protège la zone et atteint tout et tout le monde avec sa taille extraordinaire. Cependant, présente de légères carences en statique: il ne sait pas en lancer trois (30% cette année, la même que la dernière et 25 la précédente) ni du milieu de gamme, cet endroit qui est devenu interdit dans le jeu actuel, dans lequel il n’est marqué que de la zone et du triple (D’Antoni Rockets et leurs trucs).

Cependant, Anteto n’a qu’une de ces qualités (la zone), et son manque de fondamentaux pour la pénétration entrave grandement sa capacité à créer ses propres tirs lorsque l’attaque est arrêtée. En outre, Ce n’est pas un grand passeur (5,9 passes décisives cette année, un sommet en carrière, mais …) et il n’autorise pas ses collègues de manière idéale ou, souvent, il ne les voit pas. LeBron, un homme qui, économisant la distance (pour être infiniment meilleur, bien sûr), est capable de pénétrer et de trouver ses coéquipiers seul dans le triple (Spoelstra l’a entouré de tireurs à Miami) voit aussi ses coéquipiers à l’intérieur (que Passant) IQ) et est l’un des meilleurs passeurs que la NBA ait vus. Le comparer à Anteto est une chimère, mais la même pénétration de l’un ou de l’autre ne se termine pas avec la même aide, et les difficultés du Grec à aller de l’extérieur vers l’intérieur sont notoires et ont empêché de trouver les membres de ce qui, l’année dernière, était la quatrième équipe qui a tiré le plus de trois en NBA … mais la 17e en pourcentage de triplets.

Cette année, il semble que les choses ont changé pour les Bucks. En premier lieu, la continuité de Budenholzer par le travail et la grâce de Giannis a donné une continuité à un projet auquel la star grecque a été liée presque à vie: 228,2 millions en cinq saisons pour le joueur de franchise, qui restera dans un petit marché comme Milwaukee et ne sortira pas en agence libre en 2021, ce que toutes les rumeurs indiquaient. Pour faire plaisir au Grec, les Bucks travaillaient dans les bureaux: Jrue Holiday et Bobby Portis arrivaient en été (avec Thanasis, un clin d’œil clair à la star), tandis que PJ Tucker le faisait en hiver. Cela, et les bons résultats, nous ont fait oublier la farce qui s’est formée autour de Bogdan Bogdanovic, qui s’est terminée par des Hawks qui ont été laissés pour compte. Et Mike Budenholer n’a pas été obsédé par le record de la saison régulière et s’est consacré à essayer de nouvelles choses, des alignements différents et a de meilleurs joueurs (Jrue et ses 17,7 points par match en tête). Ce cours, Les Bucks en ont lancé plus que quiconque et sont la troisième équipe à essayer le plus de triples … et la deuxième en pourcentage de triples. Et Giannis a légèrement résolu les problèmes de lancers francs qui ont entamé le parcours étaient presque une gêne et se situe à 68,5%. Avec de belles performances, comme 17 sur 21 lors de la défaite du 10 février face aux Suns ou 19 sur 24 lors de la victoire contre Sacramento, 11 jours plus tard.

Les doutes de la chaleur

Si les Bucks se sont améliorés par rapport à la saison dernière, Miami n’a pas été aussi chanceux. L’équipe de Floride est dans le marasme, morose, comme un verre à moitié vide. Après un début de saison absolument désastreux, ils ont jeté leur fierté et ils ont glissé à la sixième place dans la Conférence de l’Est, évitant le play-in plus par démérite des Celtics que par leurs propres mérites. Mais rien du tout: ils ont été pleins de blessures (le truc d’Avery Bradley a été un drame), ils sont la sixième pire équipe de la Ligue en pourcentage de buts sur le terrain (et la deuxième que moins de tirs essaient, mauvais), la dixième qui rebondit moins et la pièce qui encrasse le moins. Ils ont perdu l’étincelle de l’année dernière et seule l’arrivée de Trevor Ariza (autre miracle de Riley) et le bon travail de Jimmy Butler à son retour (21,5 points, 6,9 rebonds et 7,1 passes décisives, en plus de mener la Ligue en interceptions avec 2,1) ont réussi à maintenir la franchise à flot. Oh, et Bam Adebayo, bien sûr, une torture dans l’aide à Giannis l’année dernière qui cette saison a continué à être une assurance défensive et a terminé avec des moyennes de 18,7 + 9 + 5,4).

C’est une série avec morbidité, avec possibilité de rédemption et de justification. Celui dans lequel les Heat jouent un nouveau jeu et sauvent la saison et les Bucks, directement, le projet. Il est également joué par Mike Budenholzer, dont la position est menacée à moins qu’il n’y ait un résultat optimal. Et le Heat, qui devra montrer que la crise de cette année n’est qu’une déconcentration temporaire (et durable, il faut le dire) et que ce qui s’est passé dans le passé n’est pas un simple mirage. Le niveau de Herro et les 3 points des Bucks peuvent faire pencher la série, tout comme la capacité des Budenholzers à attaquer la zone malgré la toile d’araignée que l’esprit brillant de Spoelstra peut tisser. Une manche qui peut aller loin entre deux équipes avec deux philosophies de jeu différentes issues d’une saison rare, décevante pour certains et avec des airs d’espoir pour d’autres. Un examen pour les Bucks, qui ont le plus à perdre, contre Miami. Et un examen pour Giannis, qui doit montrer pourquoi il est deux fois MVP et que vraiment ses forces peuvent être ses lacunes. Le cauchemar revient. Attendez la rédemption. Giannis a deux combats: un contre le Heat et un contre lui-même. Et ce dernier est le plus difficile. Personne ne sait mieux que lui. La tempête arrive.