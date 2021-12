Le cauchemar de Barcelone en Ligue Europa n’est plus un mauvais rêve

Après avoir assez bien commencé le match en Bavière, il était dommage qu’un si mauvais but de Thomas Muller ait été le précurseur de l’ouverture théorique des vannes.

Cela allait toujours être un défi de taille de battre le Bayern dans son propre jardin, mais c’était agréable de voir l’équipe en tirer un bon coup jusqu’à ce premier match.

Une fois ce but accordé, vous avez senti les épaules s’abaisser collectivement et l’équipe semblait battue à partir de ce point.

Malgré les moments étranges, il n’y avait pas grand-chose pour Xavi et les culers du monde entier après cela.

Photo de Pedro Salado/Quality Sport Images/.

Marc-André ter Stegen n’a certainement pas aidé les choses avec une erreur précoce puis une tentative déconcertante d’essayer de sauver le blockbuster de Leroy Sane.

A l’autre bout, la mauvaise forme de Memphis Depay continue. Si la situation était différente, je dirais qu’il serait retiré de la ligne de mire pendant un certain temps, mais nous n’avons pas ce luxe pour le moment.

Et là, c’est le hic.

Buts marqués par le Barça en phase de groupes de l’#UCL au cours de la dernière décennie : 13/12 : 11

13/14 : 16

14/15 : 15

15/16 : 15

16/17 : 20

17/18 : 9

18/19 : 14

19/20 : 9

20/21 : 16

21/22 : 2 – Le podcast de football espagnol (@tsf_podcast) 8 décembre 2021

Cette situation horrible et horrible dans laquelle nous nous trouvons ne sera pas réparée du jour au lendemain. Il pourrait même y avoir plus de nuits comme celle-ci si nous nous retrouvons tirés contre des joueurs comme Dortmund, Séville ou Naples.

Cependant, il faut admettre que cette équipe est au tout début d’un long et difficile chemin à parcourir.

Nous ne sommes pas le Barcelone d’il y a quelques années, nous ne pouvons pas concourir sur la même scène que les équipes avec lesquelles nous nous tenions côte à côte dans le passé.

Mais les Blaugranes reviendront, et quand ils le feront, ce sera un plaisir à regarder.

Ce soir, c’était la 10e (!) défaite de Barcelone en UCL par 3 buts ou plus depuis février 2017. Supervisé par 5 entraîneurs différents. PSG 4-0 Barça

Juve 3-0 Barca

Rome 3-0 Barça

Liverpool 4-0 Barça

Bayern 8-2 Barça

Barça 0-3 Juve

Barça 1-4 PSG

Barça 0-3 Bayern

Benfica 3-0 Barça

Bayern 3-0 Barça – Colin Millar (@Millar_Colin) 8 décembre 2021

C’est sûrement une montre difficile en ce moment, mais il y a une marge de croissance incroyable avec tant de ces jeunes joueurs et il y a encore beaucoup de choses à être positives.

La Ligue Europa est sans doute un embarras dont le club aurait pu se passer, et d’un point de vue financier, cela ne leur rend pas service non plus.

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Si le Barça devait quitter cette compétition plus tôt, c’est un autre clou dans le cercueil, mais s’il peut être gagné, et donc l’entrée automatique en Ligue des champions la saison prochaine est garantie, il n’y aura probablement pas trop de plaintes.

Il reste trois mois avant que les jeux européens ne reprennent pour de bon, malgré Covid.

C’est amplement le temps pour Xavi d’entrer dans l’équipe, de modifier le récit et d’avoir une bonne fenêtre de transfert pour lever la morosité enveloppante.