Le cauchemar de la rébellion de Sturgeon: le SNP «n’a pas vu» les retombées avant l’annonce de Salmond | UK | Nouvelles

Hier, l’ancien chef du SNP Alex Salmond a annoncé la création d’un nouveau parti indépendantiste qui contestera les élections au Parlement écossais. Le nouveau parti Alba vise à présenter au moins 32 candidats de liste régionale aux élections du 6 mai dans le but de gagner une «supermajorité» de députés indépendantistes à Holyrood. L’ancien premier ministre a déclaré qu’il ferait partie des candidats qui représenteront le parti Alba sur les listes régionales.

Dans une adresse en ligne, M. Salmond a déclaré: «Aujourd’hui, Alba lève un drapeau dans le vent, plantant un sautoir sur une colline. Dans les prochaines semaines, nous verrons combien se rallieront à notre standard. »

L’initiative a été officiellement rejetée par le SNP, qui l’a qualifiée d ‘«intérêt personnel» de la part de l’ancien premier ministre, qui a été mêlé à une âpre querelle avec Nicola Sturgeon au sujet de sa gestion des plaintes de harcèlement à son encontre.

Mme Sturgeon tient à maximiser le vote de son parti aux élections écossaises, dans le but d’obtenir une majorité globale, puis de faire pression pour un deuxième référendum sur l’indépendance.

Alors que M. Salmond insiste sur le fait qu’Alba ne sera pas une menace pour le SNP, les analystes disent que cela pourrait rendre plus difficile pour le SNP de gagner une majorité à part entière et ainsi affaiblir sa main contre le Premier ministre Boris Johnson.

L’annonce intervient également à un moment difficile pour le Premier ministre, dont le parti a déjà commencé à se scinder à la fin de l’année dernière.

En décembre, plus de 20 militants, conseillers et députés critiquant le leadership de Mme Sturgeon et ses politiques sur l’indépendance, l’économie et les droits des transgenres ont été élus à l’exécutif national du parti en tant que membres du bureau et comités au pouvoir.

Le chef du SNP « ne l’a pas vu venir ».

Des sources du parti, y compris des personnes impliquées dans le Comité exécutif national (NEC), pensaient que leur élection aurait conduit à un certain nombre de défis manifestes et plus subtils pour le Premier ministre et ses politiques avant les élections.

En particulier, des sources ont affirmé qu’elles devaient inclure le soutien au retour de M. Salmond au SNP; faire pression pour que le parti conteste légalement le gouvernement britannique s’il bloquait un deuxième référendum sur l’indépendance; et aider les candidats qui critiquent les chefs de parti à gagner des positions de premier plan dans le classement de liste pour l’élection de Holyrood.

Pour la première fois dans l’histoire récente du SNP, deux groupes ont dressé des listes organisées de candidats – le groupe SNP Common Weal, une coalition d’activistes de gauche qui accusent Mme Sturgeon de trop centraliser le pouvoir, et Women’s Pledge, des personnalités de haut niveau critiquant la politique officielle sur reconnaissance du genre.

Leurs gains ont provoqué le mécontentement parmi d’éminents partisans de la direction de Mme Sturgeon, car ils pensaient que les rebelles n’utilisaient que la dispute sur les droits des transgenres pour saper son autorité.

L’ancienne dirigeante adjointe de Westminster, Kirsty Blackman, a déclaré que la réforme juridique des transgenres était «une question commode et un groupe commode de personnes déjà exclues qui peuvent être jetées sous un bus pour que la direction du SNP, qui connaît un succès massif, soit minée par un petit groupe».

JUST IN: L’auteur du traité de Maastricht a refusé de commenter le référendum sur le Brexit

Cela a été démenti par un nouveau membre du NEC, qui a déclaré: «Il ne s’agit pas de ramener Alex Salmond dans la politique, ni anti-Nicola.

« Notre ordre du jour est de démocratiser le parti, d’améliorer la gouvernance et de développer une meilleure stratégie d’indépendance. »

De plus, Stewart Stevens, MSP depuis 20 ans et l’un des plus proches amis de M. Salmond, a été élu nouveau secrétaire national du SNP.

Trois nouveaux membres du bureau national – le trésorier du parti Douglas Chapman, la responsable des égalités Lynne Anderson et le responsable des politiques Chris Hanlon – ont signé le manifeste du groupe Common Weal pour la démocratie appelant à une plus grande responsabilité et à «remettre les membres au cœur du parti».

M. Hanlon a battu Alyn Smith, un député éminent, ancien député européen et loyaliste de Mme Sturgeon.

NE MANQUEZ PAS:

L’armée de Von der Leyen a utilisé des balais au lieu d’armes à feu [REVEALED]

Une carte à couper le souffle montre la dette de la France plus élevée que celle du Brexit Grande-Bretagne [INSIGHT]

Le déploiement du vaccin dans l’UE « n’aurait pas pu le faire comme le Royaume-Uni et Israël » [ANALYSIS]

Un ancien membre du NEC a déclaré que les résultats avaient envoyé des ondes de choc dans la hiérarchie du parti.

Ils ont dit: «Ils ne l’ont pas vu venir.

« C’est le vote du parti sur le Brexit. »

Un autre activiste a déclaré: «Il y a une alliance de gens qui sont tous mécontents de Nicola Sturgeon et ils sont tous mécontents pour différentes raisons… Nous commençons à ressembler un peu au Parti travailliste.

Cependant, les affirmations ont été rejetées par les sources du SNP.

L’un d’eux a dit que seul un très petit pourcentage des membres du parti avaient voté.

La source a ajouté: « Toutes les déductions tirées du maquillage [of these bodies] sont exagérés.

«Nous sommes conscients qu’il y a un changement, mais aucun bouton de panique n’est enfoncé.

« Ils peuvent avoir de l’influence, mais ils n’ont pas de pouvoir. »