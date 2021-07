Le cauchemar de la reine alors que l’affrontement du journal royal pourrait forcer le monarque à se retirer de l’événement bien-aimé | Royale | Nouvelles

Reine: Fitzwilliams discute du “soutien” au syndicat

Selon une source, la souveraine n’a pas encore confirmé si elle assistera à cet événement tant apprécié. Richard Eden, rédacteur en chef du Daily Mail’s Diary, a rapporté que l’initié avait déclaré: “Le Palais ne nous a toujours pas confirmé si elle viendrait.”

L’événement a généralement lieu en mai, mais cette année a été exceptionnellement déplacée du 21 au 26 septembre pour se dérouler sans restrictions COVID-19.

Cependant, les nouvelles dates pourraient entrer en conflit avec le journal de la reine, qui reste normalement au château de Balmoral jusqu’à fin septembre ou même début octobre.

La reine visite traditionnellement le Chelsea Flower Show accompagnée d’autres membres de la famille proche.

L’année dernière, en raison de la pandémie, le salon du jardinage a été annulé sous sa forme traditionnelle.

Mais les organisateurs ont réussi à créer un événement virtuel de cinq jours présentant un aperçu des jardins et des pépinières des meilleurs jardiniers, designers de Chelsea et spécialistes de l’horticulture.

Les visiteurs pouvaient également faire une visite de verrouillage des parcs de Londres, assister à des démonstrations de rempotage, consulter un club de jardinage scolaire et participer à des questions-réponses à l’heure du déjeuner avec des experts en jardinage.

La reine a exprimé son soutien au Chelsea Garden Show et se réjouit que cela puisse encore avoir lieu, bien que sous une forme virtuelle, avec une déclaration personnelle.

Elle a écrit : « En tant que marraine de la Royal Horticultural Society, j’ai été ravie d’apprendre que vous fournirez des conseils de jardinage et des sessions virtuelles sur votre site Web, du lundi 18 au samedi 23 mai.

“Je suis sûr que ma grand-mère, la reine Mary, qui a assisté pour la première fois au Chelsea Flower Show en 1916, serait ravie que de nombreuses personnes soient aujourd’hui passionnées par l’horticulture et que le jardinage reste un passe-temps populaire au Royaume-Uni.”

Dans son message, la reine a également révélé qu’elle avait plutôt un faible pour le muguet.

La fleur, également appréciée de la princesse Diana, faisait partie du bouquet de couronnement du monarque.

Avant la pandémie, le Chelsea Flower Show – lancé en 1913, n’a été annulé que pendant les deux conflits mondiaux.

La reine a assisté pour la dernière fois au Chelsea Flower Show en 2019.

Ensuite, la duchesse de Cambridge lui a fait visiter le concept de jardin qu’elle a créé.

Kate a déclaré à propos de son projet: “J’espère que cette forêt que nous avons créée ici inspire vraiment les familles, les enfants et les communautés à sortir, à profiter de la nature et du plein air et à passer du temps de qualité ensemble.”

Le jardin, qui suivait le thème Retour à la nature, a également été visité par les enfants de Kate et du prince William, qui ont été photographiés en train de courir dans les environs et de jouer ensemble.

La reine passe normalement les dernières semaines de l’été au château de Balmoral, sa résidence privée en Écosse.

Cette année, si elle décide de voyager au nord de la frontière, elle marquera ses premières vacances d’été en Écosse sans son mari, le prince Philip.

Malgré le confinement, le couple royal a réussi à se rendre en Écosse et à passer quelques semaines ensemble entre août et septembre 2020.

Cependant, le duc d’Édimbourg et la reine ont décidé de rentrer en Angleterre plus tôt qu’ils n’en avaient l’habitude et de passer quelques semaines ensemble à Sandringham entre la mi-septembre et octobre.

La reine s’est rendue en Écosse fin juin pour organiser plusieurs événements dans le cadre de la traditionnelle semaine royale.

Au cours de la tournée de quatre jours, elle a visité Glasgow, Stirling et Édimbourg, rencontrant des propriétaires d’entreprises, des membres d’associations caritatives et des vétérans.

Elle était accompagnée du prince William et de la princesse Anne.