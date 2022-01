Le cauchemar de la vaccination de l’Open d’Australie de Novak Djokovic, expliqué

La bataille entre Novak Djokovic et l’Open d’Australie dure depuis des mois avec le n°1 mondial refusant de se faire vacciner, une condition requise pour entrer en Australie. Le père de Djokovic a comparé les exigences de la nation à du «chantage» et il est apparu que Djokovic ne jouerait pas dans le premier Grand Chelem de l’année en raison de son statut vaccinal.

Plus tôt cette semaine, il est apparu que Djokovic a « gagné » en recevant une exception médicale non méritée, absurde et ridicule qui lui permettrait d’entrer en Australie bien qu’il n’ait pas été vacciné.

Cette décision a été immédiatement examinée par le public. La corruption flagrante de Djokovic obtenant une exception parce qu’il est un joueur de tennis célèbre tandis que les Australiens continuent de limiter leur exposition et d’être soumis à la recherche des contacts a laissé beaucoup de gens furieux. Il n’y avait aucune raison apparente autre que l’argent pour enfreindre les règles. Tennis Australia cherchait désespérément à faire jouer le n ° 1 mondial à l’Open, Roger Federer ayant déjà raté le tournoi et Rafael Nadal étant un ajout tardif alors qu’il était prévu qu’il raterait l’événement. Ils ont donc trouvé tous les moyens possibles pour y arriver.

Maintenant, il explose à la face de tout le monde. Le tollé a été si prononcé que le Premier ministre australien Scott Morrison est intervenu, affirmant que Djokovic ne serait pas traité différemment de tout ressortissant étranger tentant d’entrer dans le pays en vertu d’une exemption. Morrison a déclaré que Djokovic aurait besoin de montrer des documents pour son exemption, ou il serait renvoyé « dans le prochain avion » en Serbie.

Donc, à ce stade, cela semble assez simple, non? L’Open d’Australie a refusé d’exiger que Djokovic se fasse vacciner parce qu’ils étaient désespérés, mais s’est fait gifler la main par le gouvernement qui est intervenu après que les gens sont devenus furieux. Mais bon sang, je vous promets que ce n’est pas la fin de l’histoire.

Tôt jeudi matin, heure locale, Djokovic était en route pour l’Australie. Tennis Australia essayait désespérément de demander au gouvernement fédéral de parrainer l’exemption de Djokovic, comprenant apparemment que le numéro 1 mondial aurait besoin d’aide, car ses documents ne seraient pas autonomes. À son tour, le gouvernement fédéral s’est adressé au gouvernement de l’État de Victoria, où se tient l’Open d’Australie, lui demandant de parrainer l’entrée de Djokovic, car de nombreuses restrictions Covid sont laissées aux États. En fin de compte, le gouvernement victorien a dit non et Djokovic a atterri dans la ville de Melbourne, où il s’est vu refuser l’entrée pendant que les agents des frontières examinaient ses documents.

Le ministre des Sports Jaala Pulford a expliqué la procédure sur Twitter, déclarant :

« Le gouvernement fédéral a demandé si nous soutiendrons la demande de visa de Novak Djokovic pour entrer en Australie.

Nous ne fournirons pas à Novak Djokovic d’assistance individuelle pour les demandes de visa pour participer au Grand Chelem de l’Open d’Australie 2022.

Nous avons toujours été clairs sur deux points : les approbations de visa sont du ressort du gouvernement fédéral et les exemptions médicales sont du ressort des médecins.

Ça s’ameliore.

Cette histoire se déroule toujours, mais comme cela est actuellement rapporté, non seulement Djokovic n’avait pas de documents suffisants pour obtenir une exemption médicale en Australie, mais il ne possédait pas de visa lui permettant de demander une exemption médicale en tant qu’individu non vacciné. Il semble que toute l’épreuve consistant à amener le numéro 1 mondial à jouer à l’Open d’Australie reposait sur la conviction qu’il obtiendrait un traitement préférentiel, mais le tollé général a rendu cela impossible à exécuter sans se faire remarquer.

Maintenant, tout le monde est en mode « attendre et voir ». Le public australien ne veut pas voir Djokovic bénéficier d’un traitement préférentiel, Tennis Australia veut désespérément le voir jouer, et tout cela est devenu le plus gros gâchis sportif du tennis.

Nous aurons plus de mises à jour sur cette histoire dès qu’elles seront disponibles.