Le cauchemar de l’indépendance de Sturgeon: une énorme entreprise FLEE l’Ecosse si elle quitte le Royaume-Uni | UK | Nouvelles

Thistle Seafoods, basée dans l’Aberdeenshire, a déclaré que l’indépendance de l’Écosse pourrait entraîner la fermeture de l’entreprise car la majorité de ses échanges se font avec l’Angleterre. L’entreprise de fruits de mer est l’une des plus grandes du Royaume-Uni et emploie 550 personnes, générant plus de 100 millions de livres sterling par an grâce à sa gamme de produits. La société, qui produit des galettes de poisson et des filets panés, a averti hier soir que l’indépendance écossaise aurait le même effet perturbateur que le “Brexit sur les stéroïdes”.

Le directeur général Ryan Scatterty a déclaré: «Nous sommes un fabricant majeur.

«Pour nous, l’indépendance écossaise serait comme le Brexit sous stéroïdes.

«L’industrie a déjà souffert parce que nous ne sommes plus dans l’UE.

«S’il y a à nouveau une pression pour l’indépendance, ce sera un cauchemar pour quiconque exporte.

LIRE LA SUITE Brexit LIVE: Nous vous l’avons dit! L’UE prête à une manifestation de pêche furieuse

“Nous devons avoir un peu plus de lumière sur ce que cela signifie réellement.”

Cependant, un porte-parole du secrétaire écossais aux Affaires rurales, Mairi Gougeon, a déclaré: «Une Écosse indépendante au sein de l’UE aura le meilleur des deux mondes.

“Il serait en mesure de commercer avec le reste du Royaume-Uni et de faire partie du marché unique européen, qui est sept fois plus grand que le Royaume-Uni.”

La nouvelle intervient alors que le SNP Alyn Smith est apparu sur France24 et a appelé le «public international» à reconnaître l’Écosse comme «progressiste».

Il a déclaré que le récent succès du SNP aux élections écossaises était un mandat fort pour un autre référendum sur l’indépendance.

M. Smith a répondu à un commentaire sur la question de savoir si les récents résultats de l’indépendance pouvaient être considérés comme un mandat et a déclaré: «Oui, c’est le cas, et un à court de majorité oui.

“Mais il est vraiment important pour un public international de savoir que le Parlement écossais a un système de vote progressiste.”