Le cauchemar de Mark Zuckerberg est arrivé, grâce à Tim Cook – .

Aujourd’hui, c’est le jour que le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, redoute depuis plus d’un an, peut-être même pour revenir à une rencontre privée qu’il a eue avec le PDG d’Apple, Tim Cook, en juillet 2019, lors de la conférence annuelle des banques d’investissement Allen & Company à laquelle participent régulièrement L’élite des entreprises américaines.

L’arrivée lundi de la dernière mise à jour du logiciel d’exploitation mobile d’Apple, iOS 14.5, devrait considérablement remodeler le modèle commercial qui sous-tend à peu près l’intégralité de Facebook (son suivi omniprésent qui rend possible une publicité lucrative et hyper-personnalisée). Grâce au New York Times, nous avons eu une anecdote fascinante dans un article lundi qui révèle que Zuckerberg a eu une sorte de quasi-enterrement de la réunion avec Cook lors de la rencontre privée Allen & Co., où Zuckerberg a demandé au PDG d’Apple comment il s’occuperait de l’aggravation du scandale Cambridge Analytica de Facebook s’il était à la place de Mark. La réponse de Cook l’a stupéfait – le PDG de Facebook a été informé qu’il devrait immédiatement supprimer toutes les informations sur les personnes qu’il avait collectées en dehors des applications principales de Facebook. Zuckerberg aurait dû savoir alors et là que Facebook finirait par arriver au point où il se trouve maintenant cette semaine, avec la dernière version d’iOS permettant désormais aux utilisateurs de dire à des entreprises comme Facebook que, désolé, nous ne voulons pas être suivis autour du Internet plus.

Ces derniers jours, Apple n’a pas hésité à savoir ce qui allait commencer aujourd’hui, expliquant très clairement les changements dans une mise à jour destinée aux développeurs d’applications. «Lors de la soumission de votre application pour examen, toute autre forme de suivi – par exemple, par nom ou adresse e-mail – doit être déclarée dans la section Informations de confidentialité de l’App Store de la page produit et être effectuée uniquement si l’autorisation est accordée via AppTrackingTransparency. Vous devrez également inclure une chaîne d’objectif dans l’invite système pour expliquer pourquoi vous souhaitez suivre l’utilisateur, conformément à la directive d’examen 5.1.2 (i) de l’App Store. Ces exigences s’appliquent à toutes les applications à compter du 26 avril 2021. »

Facebook, sans surprise, a fortement repoussé cela et a lancé une campagne de marketing éclatante pour tenter en vain de rallier les utilisateurs à ses côtés à la lumière de ces changements à venir d’Apple. Même aujourd’hui, à la onzième heure, par exemple, je vois toujours des messages de bien-être de Facebook dans mon fil d’actualité, des messages qui cherchent désespérément à convaincre les utilisateurs que «les bonnes idées méritent d’être trouvées», l’implication étant que pour beaucoup de petits entreprises, ils ne le seront plus si les utilisateurs refusent la possibilité de suivre leur activité individuelle à l’avenir.

«Au cours des dernières années, Apple a commencé à mener une conversation agressive sur la confidentialité, et en tant que telle, la sensibilisation des consommateurs ne fera qu’augmenter», m’a dit le PDG et co-fondateur de DataGrail, Daniel Barber. Son entreprise aide les entreprises à gérer la conformité avec le RGPD et des types similaires de réglementations sur la confidentialité des données.

«La nouvelle fonction de transparence du suivi des applications (d’Apple) informe les gens de ce qui se passe avec leurs données personnelles. En ajoutant une fenêtre contextuelle dans les applications, Apple force une conversation sur la confidentialité qui était auparavant cachée dans les politiques de confidentialité et (conditions générales). Les consommateurs seront enfin interrogés – au bon moment – comment ils souhaitent que leurs données personnelles soient traitées. »

