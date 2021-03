Le cauchemar de Nicola Sturgeon se réalise alors que le mannequin montre comment Salmond «pourrait faire de réels dégâts» | UK | Nouvelles

Sturgeon remet en question la « pertinence » de la candidature de Salmond

Vendredi, l’ancien dirigeant du SNP Alex Salmond a annoncé la création d’un nouveau parti indépendantiste qui contestera les élections au Parlement écossais. Le nouveau parti Alba vise à présenter au moins 32 candidats de liste régionale aux élections du 6 mai dans le but de gagner une «supermajorité» de députés indépendantistes à Holyrood. L’ancien premier ministre a déclaré qu’il ferait partie des candidats qui représenteront le parti Alba sur les listes régionales.

Dans une adresse en ligne, M. Salmond a déclaré: «Aujourd’hui, Alba lève un drapeau dans le vent, plantant un sautoir sur une colline. Dans les prochaines semaines, nous verrons combien se rallieront à notre standard. »

L’initiative a été officiellement rejetée par le SNP, qui l’a qualifiée d ‘«intérêt personnel» de la part de l’ancien premier ministre, qui a été impliqué dans une querelle amère avec Nicola Sturgeon au sujet de sa gestion des allégations de harcèlement sexuel à son encontre, ce qu’il était effacé au tribunal.

Mme Sturgeon tient à maximiser le vote de son parti aux élections écossaises, dans le but d’obtenir une majorité globale, puis de faire pression pour un deuxième référendum sur l’indépendance.

Alors que M. Salmond insiste sur le fait qu’Alba ne sera pas une menace pour le SNP – car il ne défiera pas le SNP dans les concours de circonscription et serait un parti de «liste uniquement», les analystes disent que cela pourrait rendre plus difficile pour le SNP de gagner une majorité à part entière et affaiblir ainsi sa main contre le Premier ministre Boris Johnson.

Leonardo Carella, doctorant à l’Université d’Oxford, a produit un modèle qui vise à expliquer exactement comment Alba «pourrait causer de réels dommages» au SNP.

Le cauchemar de Sturgeon se réalise alors que le modèle montre comment « Alba pourrait faire de réels dégâts » (Image: GETTY)

L’Écosse devrait-elle devenir un pays indépendant? (Image: GETTY)

Il a écrit sur Twitter: « Lors d’une bonne nuit pour le SNP (dans lequel ils gagneraient 62 circonscriptions: swing uniforme sur le dernier sondage BMG), Alba gaspillerait des votes pro-indy tant qu’il resterait entre 1,5 et 5 pour cent.

«Après cette ‘crise’, Alba commence à profiter du camp indy.

« Je pense qu’il y a plus à cela: l’ALBA pourrait faire de réels dégâts si elle partageait les votes de liste pro-indy avec les Verts ou si le SNP passe une mauvaise nuit dans les circonscriptions et a besoin de votes de liste. »

En joignant un modèle, à l’appui de ses preuves, M. Carella a ajouté: « C’est ainsi qu’Alba pourrait faire de réels dommages à la cause de l’indépendance: s’ils commencent à manger non seulement dans le SNP mais aussi dans le vote de liste (stratégique) des écossais.

« La fragmentation dans le camp indy fait baisser le nombre total de sièges que le bloc peut espérer. »

L’universitaire a noté: «Pour être clair, ce que j’ai tracé ci-dessus n’est pas la majorité indy – c’est le * changement * net dû à Alba.

« Dans les deux cas, en supposant un swing uniforme et les derniers sondages, les partis pro-indy obtiennent plus de la moitié (69) des sièges, bien que dans le scénario » Green leakage « , cela puisse être assez proche. »

Sir John Curtice, professeur de politique à l’Université de Strathclyde, a également fait valoir que le parti de M. Salmond mettait en doute la majorité du SNP et le nouveau vote pour l’indépendance.

JUST IN: Merkel a averti que « les miettes de Londres pourraient devenir le gâteau de Francfort »

Nicola Sturgeon, chef du SNP (Image: GETTY)

L’ancien premier ministre écossais Alex Salmond (Image: GETTY)

Il a expliqué dans un nouveau rapport du Sunday Times: « Les chances du SNP de remporter une majorité globale sont potentiellement mises en péril par l’intervention de M. Salmond.

«Bien que le parti n’ait remporté qu’une poignée de sièges de liste en 2016 – et, selon les sondages actuels, la même chose pourrait se reproduire – les sondages suggèrent également que le SNP n’a que 50 à 50 chances de remporter une majorité globale et les deux ou trois sièges de liste qu’ils pourraient gagner pourraient faire toute la différence.

« Il est vrai que si M. Salmond pouvait persuader un électeur sur six du SNP qui pense favorablement à lui de soutenir son parti, il pourrait espérer remporter environ 7% des voix, et donc une demi-douzaine de sièges à Holyrood.

« Mais c’est probablement la limite supérieure réaliste de son ambition. Pourtant, il pourrait se retrouver avec trop peu de voix pour remporter des sièges du tout, tout en coûtant au SNP les votes de liste dont il a besoin pour une majorité. »

Hier, Mme Sturgeon a évoqué «des questions importantes sur la pertinence de son [Mr Salmond’s] retour à la fonction publique compte tenu des préoccupations qui ont été soulevées au sujet de son comportement auparavant ».

Elle a accusé son prédécesseur et ancien mentor de «jouer avec l’avenir de l’Écosse».

Pendant ce temps, le député Kenny MacAskill a annoncé qu’il quittait le SNP pour représenter le nouveau parti de M. Salmond.

Modèle de Leonardo Carella (Image: LEONARDO CARELLA)

Le député Kenny MacAskill a annoncé qu’il quittait le SNP pour représenter le nouveau parti de M. Salmond (Image: GETTY)

L’ancien secrétaire à la justice écossais a déclaré que le parti Alba aiderait à atteindre l’indépendance.

Le SNP a appelé à une élection partielle en réponse, et a qualifié son départ de « quelque peu un soulagement ».

M. MacAskill est le nom SNP le plus en vue à faire défection pour le nouveau parti.

Il est maintenant le premier député du parti Alba à Westminster et a déclaré qu’il y formerait un groupe du parti Alba.

Il a dit que l’adhésion d’Alba « passait par le toit ».

M. MacAskill a déclaré à la BBC: « Le pari ne va pas pour une supermajorité indépendante, le pari est de rester dans un Royaume-Uni dirigé par Boris Johnson imposant l’austérité et faisant du monde un endroit plus risqué.

« C’est une chance de donner à l’Écosse le droit de décider de son propre avenir et de rejeter le droit de Boris Johnson d’opposer son veto au droit de choisir de l’Écosse. »

Il a dit qu’il continuerait à servir à East Lothian.

Il a ajouté: « Il s’agit de continuer à faire avancer la cause de l’indépendance.

«Je n’ai pas quitté le SNP – dont je suis membre depuis plus de 40 ans – à la légère, mais je me suis engagé pour la cause de l’indépendance tout au long de ma vie et cela n’a jamais été aussi vital ou nécessaire que à présent.

«Le moment est venu pour l’Écosse de choisir une voie différente, une direction différente, mais pour pouvoir le faire, nous avons besoin des pouvoirs d’une nation indépendante et c’est pourquoi Alba a été formée et c’est ce qu’une supermajorité pour l’indépendance apportera en mai. «