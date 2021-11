Le cauchemar de Saúl Ñíguez à Chelsea

14/11/2021

Le à 20:24 CET

La signature de Saúl Ñíguez était l’un des feuilletons du dernier jour de la fermeture du dernier marché d’été. L’homme d’Elche était en suspens jusqu’après minuit car il ne savait pas avec certitude s’il resterait à l’Atlético de Madrid ou se lancerait dans une aventure en Premier League. Enfin, son souhait de quitter l’équipe rojiblanco a été exaucé. Chelsea et l’Atlético se sont accordés sur un prêt d’une saison avec une option d’achat très proche de 40 millions d’euros. Le joueur était très excité, mais la réalité après son arrivée à Londres a été et reste très différente de son point de vue.

Tel que rapporté par Cadena SERPour Thomas Tuchel, l’option d’avoir Saúl Ñíguez dans ses rangs n’a jamais été entièrement séduisante. L’équipe « bleue » dispose d’un grand centre de terrain et son transfert n’a pas été nécessaire, mais finalement, le joueur espagnol a fait ses valises et s’est rendu chez le Premier pour tenter de retrouver son meilleur niveau pour revenir à une convocation avec les Espagnols. équipe.

Apparemment, le footballeur n’avait aucune offre intéressante sur la table pour quitter Madrid, alors Chelsea a rendu service aux agents du joueur.. Par conséquent, Saul ne doit pas être surpris par son manque de minutes. Pour le moment, il n’a disputé que deux matchs en Premier. Le premier match a joué les 45 premières minutes contre Aston Villa et a été remplacé au début de la seconde mi-temps. Plus d’un mois plus tard, il a fait ses débuts en Ligue des champions avec le maillot de l’équipe anglaise contre Malmoe, sortant du banc pour jouer 25 minutes. Et enfin, Tuchel lui a accordé deux minutes lors de la 10e journée contre Newcastle.

Ñíguez espère gagner la confiance de son entraîneur pour le reste de la saison. Il y a un monde à venir, mais ça va être compliqué. La saison prochaine, s’il ne retourne pas sa situation, ce sera compliqué puisque sans minutes, son avenir à l’Atlético de Madrid sera lointain, et il devra chercher une équipe qui l’a pour montrer à nouveau sa meilleure version. .