Le cauchemar de Shkodran Mustafi se poursuit alors que l’ancien défenseur d’Arsenal marque un but calamiteux contre son camp et fait une erreur alors que Schalke est frappé pour cinq par Wolfsburg

Les choses n’auraient pas pu être bien pires pour Schalke cette saison.

L’équipe de base de la Bundesliga est actuellement à onze points de Mayence, qui est en barrage de relégation.

Bundesliga C’était un autre jour à oublier pour Shkodran Mustafi et Schalke samedi

Ce fut une pagaille complète sur et en dehors du terrain, avec trois managers, un squad manager, un responsable de la performance et un responsable des sports et des communications tous relevés de leurs fonctions.

On s’attendait à ce que Shkodran Mustafi et Sead Kolasinac fournissent une sorte d’inspiration à la partie allemande – mais ils ont largement flatté de tromper.

Et les choses ont empiré samedi après-midi, alors que le but comique du joueur contre son camp donnait à Wolfsburg une avance en première mi-temps.

Bundesliga Mustafi ne pouvait que le transformer en son propre filet

Un centre invitant de la droite a été rencontré par la tête de l’ancien défenseur d’Arsenal, le ballon se retrouvant par inadvertance dans son propre filet.

Le meilleur buteur de Wolfsburg, Wout Weghorst, a doublé l’avance de Wolfsburg six minutes après la pause, ce qui a pratiquement mis fin aux chances déjà minces de Schalke de revenir dans le match.

Les choses ne pourraient sûrement pas être bien pires pour Mustafi? Mal. La misère de 28 ans a été aggravée après avoir également été responsable du troisième but des hôtes.

Bundesliga C’était un après-midi de cauchemar pour le défenseur

Ayant perdu la possession juste devant son but, Wolfsburg a profité pleinement de Ridle Baku terminant intelligemment sur un centre précis de Weghorst.

Et c’était 4-0 peu de temps après alors que Josip Brekalo rentrait de près après une autre sublime passe décisive de Weghorst.

Ce n’était pas la fin d’un autre après-midi affreux pour tout le monde lié à Schalke, alors que le remplaçant Maximilian Philipp frappait un cinquième à 79 minutes.