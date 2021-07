Le cauchemar des étoiles du loup Hot Vesemir

Capture d’écran : Netflix/YouTube

Ce matin, Netflix a dévoilé une bande-annonce pour The Witcher : Nightmare of the Wolf, un film d’animation se déroulant dans l’univers cinématographique de Witcher. Mes amis, je suis désolé (ou vous êtes le bienvenu ?) de signaler que son personnage principal, Vesemir – oui, ce Vesemir – est maintenant attirant.

Vesemir, pour ceux qui ne le savent pas, est un personnage principal du canon Witcher. La plupart des médias Witcher – les jeux, l’adaptation de Netflix, les livres sur lesquels ils sont basés – se concentrent sur Geralt, un chasseur de monstres génétiquement modifié, alias, un sorceleur. Vesemir est également un sorceleur, mieux connu comme le mentor grisonnant de Geralt. À la fin de la première saison, le spectacle implique fortement que les deltoïdes d’Henry Cavill et le reste de son corps sont partis pour rencontrer Vesemir, qui était absent tout au long de la première saison. (Dans la deuxième saison de la série, Vesemir sera interprété par Kim Bodnia de Killing Eve.)

Nightmare of the Wolf est à la fois un spin-off et une préquelle de la série live-action, un portrait du Vesemir en tant que jeune homme. Dans le film, il sera exprimé par Theo James, un timbre doux comme du beurre que vous reconnaîtrez peut-être comme les tuyaux derrière Hector, de la série Castlevania de Netflix. Il ressemble aussi à ça :

Voici un autre angle, vous savez, pour la science :

Annnnd, voici un cadre de baignoire Witcher requis :

Les fans paniquent collectivement devant le look diablement beau de Vesemir sur les réseaux sociaux. “Papa Vesemir est tellement chaud que je suis au travail en train de perdre mon petit ESPRIT”, a écrit une personne sur Twitter. « ils himbofied vesemir », écrit un autre. « POURQUOI ONT-ILS RENDU VESEMIR SI CHAUD ? COMME SAINTE MERDE JE SUIS [hot face emoji] [hot face emoji] [hot face emoji]”, a écrit un troisième. Une grande partie du commentaire suit une approche similaire.

Le choc généralisé est probablement stimulé par le fait que Vesemir, dans toutes ses itérations, n’a pas été exactement un sex-symbol. C’est un gars bourru, un solitaire, un peu épineux et rebutant. Et même s’il est une figure paternelle pour Geralt, ce n’est en aucun cas d’une manière “zaddy”, si je comprends bien le terme. Pourtant, à la fin de la journée, les nouvelles choquantes d’aujourd’hui ne devraient pas être aussi choquantes. Après tout, le sexe se vend, même lorsque la chose que vous vendez a déjà été entièrement payée par les 209 millions de personnes qui se sont inscrites à votre service de streaming.

The Witcher: Nightmare of the Wolf fera ses débuts via Netflix le 23 août 2021.