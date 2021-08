Le cauchemar familial de Stephen Curry

26/08/2021 à 12:57 CEST

La star de la NBA Stephen Curry vous vivez l’un des moments les plus difficiles de votre vie au niveau familial. Quelle devrait être l’une des étapes le plus placide et joyeux de sa vie, après avoir accepté de prolonger votre contrat pendant quatre ans avec les Golden State Warriors pour 215 millions d’euros, il devient dans un cauchemar.

Les raisons pour lesquelles le joueur NBA ne profite pas de sa scène la plus placide sont les accusations constantes de ses parents, qui sont en période de séparation et la mauvaise relation entre eux a sortir à l’air libre. Tel que rapporté par TMZ, la mère de Curry, Sonya, je porte plainte divorce contre Dell, ancien joueur de plusieurs équipes NBA et père de la star, à cause de quelques infidélités qu’elle n’a pas voulu le gâter.

Elle assure que son mari lui a été infidèle à plusieurs reprises tout au long de leur mariage, une accusation à laquelle Dell a décidé de répondre en exposant les noms et prénoms d’une autre personne avec qui il assure sa femme était également infidèle : Steven Johnson. Le fait est que les accusations constantes entre les deux sont se transformer en cauchemar pour Stephen Curry, en tant que La presse américaine profite Ceci pour faire écho aux situations délicates dans les médias tabloïd.

Au milieu de cette tempête familiale, le joueur du Les guerriers voulaient féliciter A travers ses réseaux sociaux à son frère d’une manière très spéciale pour ses 31 ans : “Joyeux anniversaire à mon garçon. Il est l’un d’entre eux. C’est incroyable de voir la façon dont vous le faites pour vous et les vôtres! Je t’aime mon frère.” Le message était accompagné d’une jolie photo des deux en train de rire dans un vestiaire.