Le cauchemar revient : Delonte West arrêté pour avoir frappé aux portes d’un commissariat

Une triste nouvelle vient de Boynton Beach, en Floride. Delonte West a été arrêté après avoir crié et frappé aux portes du hall du service de police. Le rapport indique que l’ancien joueur de la NBA il criait des injures en tenant des boissons alcoolisées, une bière et une bouteille de vodka, toutes deux ouvertes.

Celui qui était le coéquipier de LeBron dans les Cavaliers, avait déjà été le protagoniste l’année dernière, mais avec un panorama totalement opposé. Merci à Mark Cuban, propriétaire des Mavericks, West a réussi à sortir de la rue et s’est rendu dans un centre de désintoxication où il trouverait plus tard du travail. Tout semblait aller bien, mais il y avait encore un long chemin à parcourir. Mesdames et messieurs, ici Delonte West. Il y a encore un très, très long chemin à parcourir, mais il a déjà fait les premiers pas et voulait que je partage cette image pour remercier tout le monde pour leur soutien et leur affection », a déclaré Cuban.

Mesdames et messieurs, je vous présente Delonte West. Un long, long, long chemin à parcourir, mais il a fait les premiers pas et les a partagés avec nous tous en guise de remerciement pour l’amour et le soutien. pic.twitter.com/555twAEVDP – Mark Cuban (@mcuban) 9 octobre 2020

Aujourd’hui âgé de 38 ans, l’ancien joueur des Dallas Mavericks, est revenu à sa pire version. La police a déclaré qu’il avait été arrêté après un incident avec des policiers. Le rapport de cas indique que juste avant 21 h, les agents se sont rendus dans le hall du ministère, situé au 2100 High Ridge Road, pour un gars qui crie et frappe aux portes vitrées. West criait des blasphèmes tout en tenant une canette ouverte de bière Icehouse et une bouteille ouverte de Mango Vodka.

Triste nouvelle en provenance de Boynton Beach, en Floride : Delonte West a été arrêté après avoir crié et frappé aux portes du hall du service de police. Le rapport indique que West criait des blasphèmes tout en tenant une canette ouverte de bière Icehouse et une bouteille ouverte de Mango Vodka. (via @WPTV) pic.twitter.com/XwmupB1Xal – ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 20 octobre 2021

Les agents ont déclaré que lorsqu’il a commencé à s’éloigner, criant toujours, ils lui ont ordonné de s’arrêter. Lorsqu’il a refusé, ils lui ont ordonné de placer les contenants d’alcool ouverts sur le trottoir. Delonte s’est conformé à ces exigences, cependant, quand il s’est relevé, il a commencé à placer ses mains dans la ceinture de son pantalon. L’un des agents a sorti un pistolet paralysant et a continué à donner des ordres verbaux. West a obéi, s’est mis à genoux avec les mains en l’air et a été menotté. Lorsqu’ils ont tenté de le sécuriser à l’arrière d’un véhicule de patrouille, l’ancien joueur de la NBA a continué à être belliqueux et à crier des blasphèmes et une impolitesse noire. Le rapport dit également que West sentait l’alcool et son discours était lent et tiré, compatible avec la détérioration.

Delonte Ouest, quoi dans le passé admis avoir un trouble bipolaire, fait face à des accusations de résistance à un agent sans violence et intoxication désordonnée. Malgré un tel scandale, les archives de la prison indiquent que a déjà été libéré sous caution.