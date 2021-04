Le caucus bipartisan des résolveurs de problèmes soutient la taxe sur l’essence pour financer les dépenses d’infrastructure ⋆ .

Le caucus bipartite des résolveurs de problèmes de la Chambre a soutenu une augmentation de la taxe sur l’essence comme moyen de financer les dépenses d’infrastructure, selon un rapport publié vendredi.

Le caucus de 58 membres a proposé d’indexer les taxes sur l’inflation, les coûts de construction des autoroutes, les normes d’économie de carburant ou une combinaison des trois, selon un document décrivant le plan publié pour la première fois par le Wall Street Journal. Le rapport a également lancé une taxe sur les véhicules-milles pour les voitures électriques, car elles sont exemptées d’acheter de l’essence.

L’approbation par le groupe d’une augmentation de la taxe sur l’essence pourrait donner un élan à la mesure, qui n’est apparue ni dans le plan d’infrastructure du président Joe Biden ni dans la contre-offre des républicains. La taxe sur l’essence s’élève à 18,4 cents le gallon et n’a pas été augmentée depuis 1993.

Le rapport s’abstient de discuter des niveaux de financement spécifiques, selon le Journal, mais il appelle à des investissements fédéraux pour améliorer les infrastructures ferroviaires, hydrauliques et à large bande américaines.

«Nous ne pouvons pas nous permettre quatre années de plus de ponts, de routes et de tunnels en ruine, de tuyaux remplis de plomb et de transports défaillants, c’est pourquoi le Problem Solvers Caucus met de côté la partisanerie pour trouver une solution qui amène les deux parties à la table,» Nouveau Le représentant démocrate de Jersey, Josh Gottheimer, l’un des coprésidents du caucus, a déclaré au Journal.

Sa publication fait suite à l’annonce par Biden de son vaste ensemble d’infrastructures de 2 billions de dollars, qui investit dans tout, des infrastructures traditionnelles aux logements abordables, en passant par les véhicules électriques, les semi-conducteurs et la garde d’enfants. Les républicains ont publié jeudi leur contre-offre de 568 milliards de dollars, un projet de loi plus ciblé qui se limite en grande partie à l’infrastructure physique.

Au lieu d’une augmentation de la taxe sur l’essence, la Maison Blanche s’est plutôt concentrée sur les augmentations d’impôts pour les entreprises et les riches Américains, faisant valoir que celles-ci n’auront pas d’impact négatif sur les Américains à faible revenu. Les républicains et certains démocrates modérés, cependant, se sont opposés à l’augmentation de l’impôt sur les sociétés proposée par Biden, qui porterait le taux de 21% à 28%.

