Le caucus des femmes démocrates du Rhode Island appelle le stratège démocrate à démissionner suite au commentaire de Graham

La stratège en chef du Rhode Island Democratic Party qui a tweeté à propos du diagnostic de COVID-19 de la sénatrice Lindsey Graham était irrespectueuse, ses excuses insuffisantes et elle devrait démissionner de son poste, a déclaré le Democratic Women’s Caucus de l’État dans un communiqué publié vendredi.

Kate Coyne-McCoy, la stratège, a fait l’objet de critiques la semaine dernière après avoir consulté Twitter peu de temps après que Graham a annoncé qu’il avait le virus et a posté : “C’est mal d’espérer qu’il meurt de Covid, n’est-ce pas ? Demander un ami. #COVIDISNOTOVER #LINDSEYGRAHAM.”

Le tweet a rencontré un contrecoup féroce et a ensuite été supprimé. Elle a tweeté : “J’ai fait une erreur. J’ai fait preuve d’un mauvais jugement que je regrette évidemment.”

Le Boston Globe a rapporté que le caucus s’était séparé du Parti démocrate de l’État en 2019. Le rapport soulignait que le caucus des femmes avait mentionné que Coyne-McCoy avait été embauchée en mars pour, en partie, former des candidats avant les élections cruciales de 2022.

“Ce genre de dialogue et ce genre de valeurs n’appartiennent pas au Parti démocrate, ni à aucun parti”, peut-on lire dans le communiqué. La déclaration a qualifié de “critique de droite” le post de Coyne-McCoy d'”hypocrite” et a déclaré que la droite “doit travailler contre les efforts de sa propre partie pour provoquer la violence et la mort dans le pays via l’insurrection, les complots anti-vaxx et le mandat de masque interdictions mises en œuvre contre les directives sanitaires du CDC. »

Le Parti démocrate de l’État n’a pas immédiatement répondu à un e-mail en dehors des heures de bureau de Fox News.

Le tweet a fait l’objet de nombreuses critiques, notamment de la part du Black Lives Matter Rhode Island PAC qui a appelé à sa démission immédiate. Le groupe a alerté Fox News au sujet d’un tweet qu’elle a envoyé en mars 2020 en réponse à une photo du président Trump de l’époque entouré de son entourage.

Coyne-McCoy a répondu à son message: “Je ne suis pas fier de ma réaction instinctive qui est” J’espère qu’ils vont tous mourir. “

OBTENEZ L’APPLICATION FOX NEWS

Le BLM RI PAC a déclaré qu’il “exhorte vivement le gouverneur du RI Dan McKee et le président de la Chambre Joseph Shekarchi à demander sa démission immédiate, car ces points de vue quelle que soit leur affiliation politique”.