Le cava d’Estrémadure revient aux ventes précovid malgré le ralentissement de décembre

02/01/2022 à 09:58 CET

Cette campagne de Noël, les ventes de Cava d’Estrémadure ils ont fini à des niveaux très proches de ceux de 2019, dernier avant le déclenchement de la pandémie. Et cela malgré le fait que dans sa dernière phase la commercialisation a été ralentie par l’arrivée d’omicron et l’annulation des célébrations prévues qu’elle a entraînées. « Nous avons eu un mois de novembre spectaculaire, comme aucune autre année, mais en décembre avec des déjeuners et des dîners annulés par le coronavirus et avec des gens qui ont commencé à se retirer davantage des sorties, car la vérité est que les ventes ont ralenti », expliquent-elles. Diego Nieto, directeur des Bodegas Romale, l’une des six entreprises d’Almendralejo inscrites au conseil de régulation de cette appellation d’origine et de cette bouteille certifiée production.

Si le canal de distribution a moins souffert que celui de l’hôtellerie, il n’a pas non plus été épargné par la baisse de cette dernière tranche de 2021 une fois que « les rassemblements familiaux ont aussi beaucoup ralenti », allègue le gérant de cette firme. Bref, l’année est passée « beaucoup mieux que le passé », affirme-t-il, alors que cette entreprise a vendu moins de la moitié de sa production habituelle de cava, parvenant à revenir « presque aux niveaux de 2019 ». Au total, Bodegas Romale certifie quelque 150 000 bouteilles par an, dont « entre 50 % et 60 % » sont bues à ces dates. De plus, il élabore un vin à base de cava (prêt à être mis en bouteille et subir une seconde fermentation), dont une partie se termine également par le cachet de l’appellation mais avec d’autres étiquettes.

Pedro Morgado

Gérant de Bodegas López Morenas

« Cela a été une assez bonne campagne. Rien à voir avec 2020 tant au niveau national qu’international », souligne-t-il. Pedro Morgado, directeur de Bodegas López Morenas. Cette entreprise vend chaque année environ 4,5 millions de bouteilles de ce vin mousseux, avec Bonaval ou Lar de Plata entre autres étiquettes. Après une baisse d’environ 18% l’an dernier, en 2021 « nous sommes à peu près au même niveau qu’en 2018 ou 2019 ».

La moitié de la production de cava de López Morenas est destinée à des marchés hors d’Espagne. Ils sont principalement destinés aux pays européens, mais aussi à d’autres d’Amérique (États-Unis, République dominicaine ou Mexique) ; Asie (Chine ou Japon) et Afrique. C’est sur les marchés étrangers que les ventes sont moins saisonnières car dans d’autres pays, le cava « est considéré comme un vin mousseux de meilleure qualité, non seulement pour les fêtes ou les célébrations, et ceux qui le boivent habituellement avec de la nourriture le font tout au long de l’année « . il dit.

« C’est seulement ici que nous avons ce déséquilibre si grand qu’il n’existe nulle part ailleurs. En Espagne, il ne se boit qu’aux fêtes de Noël, alors que le cava pourrait être une boisson encore plus appétissante en été, car il est rafraîchissant, léger et vivifiant C’est dommage, mais on ne peut pas se dissocier des desserts ou d’un banquet », reconnaît Marcelino Díaz (Puerta Palma cavas), fondateur des caves du même nom.

Diego Nieto

Gérant de Bodegas Romale

Près de 70 % des bouteilles qui sortent des installations de cette entreprise aboutissent sur les marchés internationaux : Russie, Angleterre, Suisse ou Autriche, entre autres. « Nous allons maintenant commencer à entrer au Pérou et en Colombie, et nous vendons également au Japon, où notre Brut Rosé connaît un grand succès », ajoute-t-il.

« La campagne s’est mieux déroulée que l’année dernière, bien sûr. Surtout en novembre et début décembre. Ensuite, la pandémie est revenue et a coupé toutes les attentes. qu’il y avait pour la fin de l’année et Reyes, c’est-à-dire quand il y a plus de consommation de cava. Nous espérions avoir fini l’année un peu mieux », reconnaît-il.

Par rapport à la période précovid, les ventes ont augmenté « légèrement ». En termes de volume d’affaires, détaille-t-il, le boom a été un peu plus élevé, puisque pendant la pandémie « ce que nous avons fait, c’est de nous renouveler, en termes d’image surtout », et cela a été établi une nouvelle gamme de prix » en adéquation avec le niveau de notre cava, ce qui nous a permis de facturer plus.« Les boutiques gastronomiques et les établissements « hôtellerie-restauration moyenne-haute » sont ses principaux canaux de commercialisation.

Marcelino Diaz

Fondateur de Bodegas Marcelino Díaz

Le cava a ses origines dans la région viticole du Penedés, se distinguant des autres par la ville de San Sadurni d’Anoia (Barcelone). Cependant, il existe également des municipalités dans d’autres territoires espagnols où la production certifiée peut être produite. Ils sont situés dans les zones de la vallée de l’Èbre, de Levante et dans les soi-disant Viñedos de Almendralejo, qui est la partie la plus méridionale et occidentale de l’appellation d’origine. En plus des trois ci-dessus, il y a autant d’embouteilleurs enregistrés basés dans la capitale de Tierra de Barros. Deux d’entre elles sont Bodegas Martínez Paiva et Bodegas Dehesa de Arriba (dont la production est distribuée par la précédente), qui ont commencé la vente de production certifiée fin 2020, il n’est donc pas possible de comparer leurs ventes avec la saison dernière. L’autre est Bodegas Vía de la Plata, qui n’a pas été en mesure de fournir de données pour ces informations.