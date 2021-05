Le CBI dépose une affaire de greffe contre d’anciens médecins d’Iffco, IPL

Les syndicats d’agriculteurs, qui protestaient contre les trois lois agricoles, avaient demandé mardi une annulation immédiate de l’augmentation des prix du DAP, affirmant que les coûts des intrants agricoles avaient déjà augmenté avec les prix élevés du diesel.

La CBI a enregistré une affaire de corruption contre US Awasthi, ancien directeur général de la plus grande coopérative d’engrais du pays Iffco, et ancien directeur général d’Indian Potash PS Gahlaut, entre autres, pour des irrégularités présumées dans les importations d’engrais.

L’agence a lancé une opération de recherche dans 12 locaux liés à Awasthi et Gahlaut à Delhi, Mumbai et Gurugram, selon un rapport du PTI.

Dans une déclaration, la CBI a déclaré: «Il a également été allégué que pour tromper le gouvernement indien en réclamant une subvention plus élevée, ces responsables d’Iffco et d’IPL ont importé des engrais et des matières premières via Kisan International Trading FZE à Dubaï (une filiale de Iffco) et d’autres intermédiaires à des taux très gonflés couvrant la commission destinée aux accusés, y compris alors directeur général d’Iffco puis directeur général d’IPL, qui a été payé / transféré par les fournisseurs étrangers aux fonctionnaires accusés par le biais de transactions factices impliquant ledit accusé.

L’agence a allégué qu’Iffco et IPL ont importé d’énormes quantités d’engrais qui représentent plusieurs milliers de tonnes et des matières premières pour les engrais provenant de divers fournisseurs étrangers. Le gouvernement a subventionné les engrais pour faciliter la fourniture de l’intrant clé aux agriculteurs à des taux raisonnables, bien que le montant de la distribution varie en fonction du type d’engrais.

Les prix des engrais phosphatés (P) et potassiques (K) sont déterminés par le marché car les subventions accordées par le gouvernement sont minimes et fixes. Ces fertilisres sont pour la plupart importés. L’allocation budgétaire pour la subvention des engrais P et K pour l’exercice 22 a été réduite à Rs 20 720 crore, contre environ Rs 39 000 crore au cours de l’exercice 21 (RE).

Au cours des derniers mois, les prix internationaux des matières premières du DAP et des engrais potassiques ont fortement augmenté, a déclaré le gouvernement la semaine dernière. Bien que les prix du DAP en Inde n’aient été augmentés par les entreprises que le mois dernier, certaines entreprises ont maintenant augmenté le taux, a-t-il déclaré le 15 mai.

«Le gouvernement est pleinement sensible aux préoccupations des agriculteurs et prend déjà des mesures pour faire face à la situation afin que la communauté agricole puisse être sauvée des effets de cette hausse des prix», a déclaré le ministère des engrais, ajoutant qu’il envisageait également (d’augmenter) la des taux de subvention pour compenser la hausse des prix internationaux.

Les syndicats d’agriculteurs, qui protestaient contre les trois lois agricoles, avaient demandé mardi une annulation immédiate de l’augmentation des prix du DAP, affirmant que les coûts des intrants agricoles avaient déjà augmenté avec les prix élevés du diesel.

Iffco a augmenté le prix du sac de 50 kg de DAP de 58%. Jusqu’au mois dernier, le paquet était disponible pour `1.200 et maintenant que le nouveau paquet de prix révisé a également commencé à arriver sur le marché, les agriculteurs paient Rs 1.900, a déclaré un dirigeant paysan.

