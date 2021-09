Le CBI enquêtera sur la mort du gangster Ankit Gujjar, ordonne Delhi HC; tire vers le haut l’administrateur de la prison de Tihar pour « laxisme »

in

Le tribunal a ordonné que le dossier de l’affaire soit envoyé par la police de Delhi au CBI et a demandé un rapport de situation à l’agence centrale avant la prochaine date d’audience, le 28 octobre.

La Haute Cour de Delhi a transféré mercredi au Central Bureau of Investigation (CBI) l’enquête sur la mort du gangster Ankit Gujjar, 29 ans, qui a été assassiné à l’intérieur de la prison de Tihar le mois dernier.

La juge Mukta Gupta a ordonné que le dossier soit envoyé par la police de Delhi au CBI et a demandé un rapport de situation à l’agence centrale avant la prochaine date d’audience le 28 octobre. La juge a déclaré qu’elle avait transmis des instructions au directeur général de Les prisons en ce qui concerne le laxisme dans la fourniture d’un traitement approprié et la facilitation des enquêtes policières.

“Les murs d’une prison, aussi hauts soient-ils, le fondement d’une prison repose sur l’État de droit garantissant les droits de ses détenus inscrits dans la Constitution de l’Inde”, a déclaré le juge Mukta Gupta dans une ordonnance de la pétition déposée par Gujjar. famille pour le transfert de l’enquête au CBI de la police de Delhi.

Dans la pétition demandant le transfert de l’enquête de la police de Delhi, la famille du détenu décédé a allégué que Gujjar était harcelé par les agents de la prison car il était « incapable de répondre à leurs demandes d’argent régulièrement croissantes » et avait été assassiné « dans le cadre de pré – complot planifié ».

Déposée par l’intermédiaire des avocats Mehmood Pracha et Shariq Nisar, la pétition alléguait que les autorités pénitentiaires de Tihar géraient un «syndicat organisé d’extorsion» et que la police tentait de manipuler l’enquête afin de sauver et de protéger les coupables. Il a revendiqué la “culpabilité de l’ensemble de l’administration” au motif que la vidéosurveillance aurait été condamnée à être fermée par un fonctionnaire au moment où le défunt a été battu.

Quatre responsables de la prison, dont le surintendant adjoint Narender Meena, les surintendants adjoints Deepak Dabas et Balraj, et le gardien Shiva ont été suspendus après l’incident. La police avait également enregistré un FIR pour enquêter sur les allégations.

Le 18 août, le tribunal avait demandé des rapports d’étape à la police de Delhi et aux autorités pénitentiaires sur le plaidoyer. La police de Delhi a affirmé que l’enquête menée par la police locale se poursuivait de manière équitable.

